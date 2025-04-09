產業短期遇周轉金、產線外移 侯友宜喊檢附睡

新北市長侯友宜今主持市政會議，會後裁示提到，對等關稅衝擊最大的是亞洲，產業短期面臨資金周轉、思考產線轉移，因此現在要減免稅賦。侯也說，聽到有產業要用無薪假、解僱員工減少損失，若嚴重失業的問題，就業問題也是一大挑戰，且最不樂見所有產業都全部外移，台灣產業空洞化。

新北經發局副局長黃碧玉今在市政會議，針對美國對等關稅衝擊專案報告。黃指出，新北市營利事業家數約有26.2萬家，其中受影響的有11產業類別、約2.2萬家，占整體24%，這些產業在2024年總銷售額達7.32兆，若以出口美國的企業來統計，直接衝擊新北5162家企業，影響銷售額4100億。

另外，新北約2萬家工廠，受影響11產業類別就有1萬4703家、占全新北工廠數77%，是新北主力產業，其中金屬及其製品占最大宗，由於受影響產業是新北經濟結構重要組成，黃坦言，長期恐面臨接單萎縮、產能調整、就業外移。

黃碧玉指出，企業界提4項建議，包括政府從制度面改善整體營運環境，如電力供應、勞力成本與移工相關法規；並與美國談判，爭取降低進口原物料關稅或特定產業關稅豁免，並評估調降營利事業所得稅；部分企業暫緩出貨，考慮轉移產線，盼政府協助提供轉移補助與融資，同時向美方擴大採購，作為減稅談判籌碼。

侯友宜今裁示，今日是美國對等關稅實施日期，這次衝擊是全球經濟貿易體系重組，早期美中貿易對抗，很多產業的台商移到東南亞，包括越南、柬埔寨等地，這一波對等關稅衝擊最大的是亞洲，不僅是台灣，連中國、印尼、越南、馬來西亞都受到衝擊。

侯指出，產業面臨立即性衝擊，逼得他們不得不思考是否外移到關稅較低的地方，短期來說最重要的是周轉金，因此稅賦減免、免計利息等是現在要做的。不過中長期來看，還是面臨能源、缺工問題，希望中央要不斷做好調整。「我現在已經聽到產業要用無薪假、解僱員工減少損失」，如果發生嚴重失業的問題，中央就要擴大公共服務，因此就業問題也是一大挑戰。

「我常說樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱（台語，意即樹根穩固就不怕樹梢被颱風吹襲）」侯認為，最重要還是自己對整個經濟產業、對政府信心，政府會想辦法克服，尤其經濟信心受到衝擊，很難短時間恢復，最不樂見所有產業都全部外移，台灣產業空洞化。