川普揮關稅大刀 製藥公會提3看法籲穩定供應鏈

美國總統川普擬對藥品加徵關稅。台灣製藥工業同業公會今天表示，藥品是國防工業，穩定國內藥品供應鏈是首要之務，外銷是國家整體問題，政府或可藉機鼓勵多用國產學名藥。

自從川普去年11月贏得第2任期以來，關稅戰愈演愈烈，未來也擬對藥品加徵關稅。針對中美關稅是否影響我國外銷美國的藥品，台灣製藥工業同業公會今天透過文字聲明提出3點看法。

公會表示，第1，藥品是國防工業，所謂「攘外必須安內」，如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務。世界各國的原料很多都是來自國外，若他國因關稅問題造成原物料短缺時，萬不得已的情況下，我國廠商必須更換原物料來源時，在現有的機制下食藥署是否有因應的彈性機制。

第2，台灣健保藥價是政府單一給付價，且市售價不能高於健保價，因此無法反映通膨帶來的成本上漲，雖然健保每年有藥價調整機制，但若整體的通膨導致成本變高，健保署該如何反映在藥價上，讓廠商穩定，且不造成大量缺藥的情況。

公會最後在聲明中向政府喊話，強調外銷是國家整體問題，所謂「國造國用」，藥品是人命關天的事情，在掌控品質和價格之下，政府或許可在此時鼓勵多使用國產學名藥。國內製藥業最大的任務是讓供應鏈穩定，希望和政府一起努力建立穩定的機制，以維護國人的健康。

台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男表示，中美關稅是否影響我國外銷美國的藥品，仍有待觀察美國總統川普的動向，以及各國談判的結果，公會也持續密切關心國內製藥業者，目前尚未啟動相關行程程序。