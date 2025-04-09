美對等關稅今午生效 張善政揭「一出路」台應急起直追

美國提高各國關稅預計今午生效，桃園市長張善政今在市政會議表示，美提高關稅影響全台製造業甚鉅，雖目前桃園尚未有企業放無薪假，但市府已超前部署。他也直言「網路無國界，不受關稅影響」，美國近年Google、臉書的發展道路都顯示未來趨勢，台灣應急起直追。

張善政表示，桃園是全台灣最大的工業區，每年產值超過4兆7千億元，其中有很大比例是出口美國，桃園主力產業與美國十大產業高度重疊，因此受到美國關稅影響極為嚴重。

張善政表示，關稅可能造成3種衝擊，一是本來毛利率就低的產業，加上關稅衝擊後可能陷入困境；二是獲利尚可的企業需吸收部分關稅，導致獲利下降甚至無法支撐；三是出口訂單減少，廠商會不會移到關稅比較低的國家設廠，也值得關切。

張善政說，雖美國總統川普希望企業赴美設廠，不過美國整體社會體系並不適合製造業發展，該國汽車業已從早年興盛到摔落，這不只是汽車業的問題，而是美國產業已從製造業轉向網路產業，如Google、臉書等在全球引領風騷，「但川普只在講製造業，不講網路服務業這一塊。」

張善政表示，製造業是台灣的強項，如何因應的確需要費心，但將來因應對策也會鼓勵產業盡量往創新、人工智慧還有網路相關產業發展，因為網路沒有國界，也不受關稅影響，美國Google、臉書近年的發展都顯示未來趨勢，台灣應趕快急起直追。

張善政提到，提高關稅消息傳出以來，桃園尚未有工廠出現工時調整或無薪假現象，但他已要求勞動局主動關心相關產業，提前掌握可能面臨的困境，如果真出現不幸狀況，企業必須依照勞基法充分保障勞工權益。

張善政說，針對此次危機，市府在連假期間就已在臉書提出4大重點工作，第一是緊急紓困，屬於救急措施；中長期策略則包括數位轉型、產業鏈重組，及搶占全球技術前沿，「要做一些別人沒有做、別人做不到的技術研發」，這些策略下都有不少推動方法，將在大架構下逐步規畫。

他說，自己今天下午將前往台北，與基北北市長會晤，共商生活圈因應之道；明天早上則會親自出席行政院院會，反映桃園及鄰近縣市產業狀況，同時盡快與竹竹苗縣市首長碰面，「希望在關稅啟動的這一個禮拜內，把這些因應作法都能夠做好。」