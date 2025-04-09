關稅衝擊產業還漲台鐵票價 傅崐萁籲暫緩實施

美國對各國徵收對等關稅政策將生效，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，現在國內產業碰到各種狀況，承受嚴重衝擊，甚至要開始放無薪假，政府此時除盡速談判，也應抑制物價，尤其台鐵票價不該漲，這恐帶動萬物齊漲，希望政府三思，並暫緩實施。

傅崐萁指出，其實各產業對於到底要繳多少額外關稅莫衷一是，政府也沒公告相關明細，目前情況是，第一，國內很多重要產業輸貨往美國，卻遭通知不能靠港；第二，很多台灣企業已被告知，美國60天內無法讓他們入關；第三，工廠很多備料好但還未生產的，也接到可能撤銷訂單。種種情況讓國內廠商蒙受巨大損失。

傅崐萁感嘆，接著下來更嚴重的是，無薪假已從昨天開第一槍，國內很多工廠已經準備要開始放無薪假，而且不管是在工商協進會還是三三會，現在都不斷的呼籲政府盡快關心，但當對美談判還未有明確結果時，產業將無所適從。

傅崐萁提到，政府應注意停滯性通膨可能馬上到來，所以政府應抑制物價，尤其現在台鐵票價要漲，漲幅還高達30%左右，不只通勤族增加負擔，更可能導致萬物齊漲，但人們所得並無增加；呼籲政府此時不宜調漲所轄事業，希望政府三思，並暫緩實施。

另外，台灣美國國會議員聯誼會會長、民進黨立委王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，不過另一位聯誼會會長、國民黨立委柯志恩表示卻未提前告知組團規畫，引發外界關注。傅崐萁回應，對於國會外交，各黨各派能在台灣面臨空前的撞擊時到美遊說或談判，都樂觀其成，希望大家能不分朝野、團結一心，支持國內產業，把最好的條件帶回台灣，才能夠讓台灣的產業能有所適從。