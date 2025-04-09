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樂見政府赴美談判 傅崐萁籲邀張忠謀加入為台發聲

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者李成蔭／攝影

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12時1分生效，引發各界憂心，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，現在企業情況很嚴重，黨團對政府赴美談判樂觀其成，盼政府能加速談判，同時也暫緩轄下事業漲價；他也呼籲，政府應邀台積電創辦人張忠謀加入談判代表團，相信對整體結果會有正面加分效果。

傅崐萁稍早受訪時指出，這對台灣產業界的震撼程度還無法估算，嚴重性必須讓政府知道，目前了解賴清德總統已經指派行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫到美國談判，國民黨團對此樂觀其成，相信鄭有良善溝通能力，龔也有經驗，盼能盡快有結果。

傅崐萁提醒，政府對於台積電以及聯電等公司赴美投資應把關，包含經過公司內董事會、股東大會及政府同意才能投資，這是國安問題，尤其最先進晶片製程能否到美國，也要經國安單位審查；他強調，國民黨團並不反對企業赴美，但此時此刻必須程序完備。

傅崐萁呼籲，賴清德是不是能邀請台積電創辦人張忠謀擔任赴美談判代表團重要成員之一，因為張在過去APEC亞太經濟合作等國際會議都有不錯成果，若能參與赴美，對國家或科技界來說都有十足代表性，相信對整體結果會有正面加分效果，盼藉由張在國際德高望重的地位為台灣發聲，拯救台灣產業。

傅崐萁補充，台灣不是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「區域全面經濟夥伴協定」（ RCEP）等自由貿易協定會員國，在這波關稅衝擊中，恐成為「經濟棄嬰」，希望政府設法趕快加入，解救台灣產業。

川普 關稅

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