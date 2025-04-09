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台股市值已非當年 郭國文：國安基金應擴大規模

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

台股持續下跌，國安基金昨宣布進場護盤。民進黨立委郭國文表示，國安基金第一次護盤時，股市約8兆元，如今已成長到73兆元，國安基金應該擴大規模，才有辦法對股市達到安定的效果。

郭國文指出，翻開過去8次的紀錄，早期國安基金進場護盤，主要是因為台灣政治環境因素，但近年來，更多是受到國際情勢影響，導致股市震盪而進場護盤。

郭國文說，過去國安基金進場護盤的基準大約是抓指數跌破「台股10年線」，按照這個標準，進場時機點應該是台股破1萬5000點左右，但這次在1萬8072就進場護盤，代表國安基金也針對台股與整體國際情勢變化進行調整。

郭國文表示，2000年第一次護盤時，台股市值約8.19兆，5000億元的國安基金大概占市值6.1%，擁有一定的元效果。如今台股市值已經達到約73.6兆，5000億只占0.67%，且光8日一天，台股交易量就超過6350億元，顯然國安基金穩定市場的效果有限。

川普 關稅

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