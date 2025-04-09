趙少康提停止對美投資 吳思瑤：國民黨人再次選錯邊

美國對台課徵對等關稅32%，中廣前董事長趙少康建議總統賴清德停止台灣對美國一切投資、爭取中國市場。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，國民黨人再次選錯邊，更再次站在台灣民意的對立面，國民黨依舊選擇擁抱中國。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪，針對美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅等議題，作相關回應。

吳思瑤表示，國民黨人再次選錯邊，也再次站在台灣民意的對立面，因為川普關稅政策所引爆的衝擊是全球性的，各國政府都在努力因應。在這關鍵時刻，國民黨依舊選擇擁抱中國、把台灣綁進中國，如此政治選擇是棄台灣人民權益於不顧。

吳思瑤說，國民黨、台灣民眾黨人士不是一直說要民生優先，現在正是應當彰顯朝野合作團結，讓民生第一、穩定經濟的時刻，但國民黨卻反其道而行，難道是中國給壓力。況且美國將對中國課徵104%的關稅，台灣是否要跟中國站在一起，相信3歲小孩都能清楚分辨。

至於彰化有紡織大廠傳出因美國關稅政策，可能裁員。吳思瑤指出，川普宣布關稅政策後，國家的兩大面向，對外要與美國嚴正交涉，對內要支持產業。目前行政院提出至少新台幣880億元的支持方案，就是要支持可能受衝擊的重點產業，希望未來朝野討論時，可以理性、嚴格監督，該加碼就加碼，但這並非漫天喊價。

此外，立法院朝野黨團8日協商，決議11日上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

吳思瑤說，專案報告部分，協商文件上記載的各黨團質詢人數，民進黨團為5人，會努力把握這機會，進行嚴格監督。至於覆議案，希望各界關注，因為這是攸關年改制度是否走回頭路及年金制度的永續與崩壞，台灣到底要選哪一邊。

另外，移民署表示，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷定居許可和除戶。

吳思瑤認為，在台灣生活的人都要依循台灣的法制，至於執行面是否有窒礙難行之處，可以溝通，但執法與公權力不容挑戰，也不容特殊人士享有特權。