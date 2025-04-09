痛批川普「土匪關稅」 學者籲應重新分散美國市場

美國各地海關由台灣時間9日中午12時起，開始對全球86國輸美貨品課徵新關稅。工運組織今和學者召開記者會，學界痛批，美國總統川普此舉形同土匪關稅，台灣近年對美出口依賴度大增卻被課重關稅，建議未來應重新分散美國市場，如加強賣至日韓、歐盟、中國大陸等。

政大財稅系教授陳國樑表示，川普對台灣課徵對等關稅32%，計算標準是基於使美國對台灣貿易逆差降為零為出發點，與台灣課徵美國產品關稅高低沒有直接關係，只要美國對台有貿易逆差，台灣就一定會被課對等關稅，且逆差愈大稅率愈高，此根本非對等關稅，而是土匪關稅。

政大經濟系教授、前國發會主委林祖嘉形容，執政黨上下都認為台美關係很好，但現在綜觀完全不是這麼一回事，川普根本沒把台灣放眼裡，台灣完全判斷錯誤是很嚴重的國安問題。

林祖嘉分析，執政黨稱要增加對美採購，但去年台灣對美順差高達750億美元，請問要買多少？再者，就算雙邊貿易平衡，依照美國的規則，還是要課以10%關稅，對台灣經濟還是有衝擊；又即便從零關稅開始談起，台灣的農業、汽車產業該如何是好，對失業、GDP的影響均未曾評估，且根據關稅稅則辦法，稅率調整須經立法院同意，民進黨勢必要和在野黨協商，在野黨不同意，對美承諾都沒用。

林祖嘉也指出，執政黨要成立投資美國國家隊，台積電因毛利高有其實力，但不少公司都是「毛三到四」、毛利極低，赴美生產成本高，企業恐很難活下來；且企業投資一地布局多會長達20年，若三年後對台關稅下降，企業也很難再搬回台灣，「應先讓子彈飛一下。」否則老是急就章非常危險。

林祖嘉建議，台灣近年對美出口依賴度大增卻被課重稅，重新分散美國市場，如將產品賣到日韓、歐盟、中國大陸，分散市場才是正確做法。未來市場區域化非常重要，歐盟間的買賣可能更頻繁、CPTPP間的買賣一定更多，又中日韓也正談論FTA，建議台灣應更積極加入CPTPP、RCEP並恢復對陸關係，以加入區域經貿組織分散美國市場。

暨南大學國企系教授許文忠指出，川普此舉是對中國製造的全面反擊，中國大陸在開發中國家的生產基地、出口至美基地都會被打垮，川普希望對美出口製造業都能轉移到美國，相對中國製造，他更想創立美國製造。

但許文忠也說，執政黨要留意，台對外投資與中國大陸對外投資布局高度重合，產業鏈在中國、東南亞的布局也一併被堵死，美國先惡化友邦貿易，再逼迫製造業赴美，「不會停手甚至可能周而復始使用，台灣要小心全軍覆沒。」且一旦開放零關稅，台灣農業、中小企業等都會被打垮，大批勞工將面臨失業。

許文忠呼籲，執政黨應放棄以美國為利益為主的思維，「當台灣的執政黨，不要當美國的地方政府。」建議接受兩岸合作、完善ECFA，協助台商進入大陸、金磚國家、中南美洲市場，善用大陸內需市場以此分散國際市場和訂單。