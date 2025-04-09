影／因應關稅衝擊 勞動部規畫150億支持勞工

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專題報告。勞動部長洪申翰在會前受訪談及關稅衝擊時表示，勞動部目前規畫150億元的勞工支持方案經費，希望在職勞工不會因此被解僱或掉出勞動市場，失業勞工也不會因就業機會緊縮而難以重返職場，勞動部會滾動檢討，必要時再增加經費。

針對美國總統川普宣布對台課徵對等關稅32%，外界關注國內就業市場是否會受到衝擊，也擔憂引發失業潮，洪申翰表示，行政院在連假時已發布一個對產業的因應措施，其中有一部分是希望在企業裡面還在職的勞工盡量不要受到影響，不要被解僱或者是掉出勞動市場。

洪申翰表示，針對失業的勞工，政府不希望因為就業機會的緊縮，讓他們重返職場的機會受到影響，勞動部有一個安心就業支持勞工的方案出來，目前規劃可運用的經費大約150億元，當然可以滾動檢討，需要的話也可以增加。