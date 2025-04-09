32%關稅風暴 竹市議員分析：美國不再是想像盟友

美國對等關稅將於今日午時生效，新竹市議員廖子齊在臉書分析美國總統川普的策略與台灣面臨的問題，她說，總統賴清德目前提出擴大對美採購大方向是值得支持的，國民黨主席朱立倫提出「以超徵稅收支援產業轉型與減輕衝擊」的主張也值得肯定，不過仍缺乏具體策略，也呼籲新竹市別把關稅相關議題當成中央的事，因為新竹的壓力迫在眉睫，而美國不再是想像中的盟友。

代理市長邱臣遠指出，香山工業區尚有傳統製造業，他曾是越南台商，建議可從利息補貼、就業安定及相關稅制的減免著手，從中找到產業契機與缺口。

邱臣遠說，他已指示竹市府相關局處採取應對措施，且香山工業區尚有傳統製造業如玻璃及機械設備等產業，市府會召開跨局處及產業諮詢會議，聚焦討論三大因應策略，包含透過產業諮詢平台彙整企業意見與需求；強化香山工業區的輔導資源，並檢視供應鏈結構；積極爭取中央補助，並與竹科園區緊密合作，確保相關協助措施有效落實。

廖子齊強調，新竹市府不能置身事外，新竹的產業絕不只是竹科，新竹市內，特別是香山，有許多出口導向型的中小企業，包括工具機、光電、精密製造等，將直接受到波及。市府應主動接觸潛在受影響業者，與中央建立起資源引介與產業諮詢機制，為產業的可能波動預作準備。

廖子齊說，無論有無買股票，民眾都能感受到川普對全球經濟所帶來的巨大陰影與憂慮。川普突如其來對台灣開出32%的懲罰性關稅，可能讓台灣的出口瞬間蒸發371億美元，超過1.19兆新台幣的產值。雖然目前半導體尚未列入制裁，但傳產、工具機、光學、電子零組件等產業，尤其新竹的精密製造與ICT供應鏈，已像看到遠方雷雨雲逐漸逼近一樣，壓力迫在眉睫。

廖子齊指出，台灣人心中浮現的問題可能是「出口導向的台灣經濟，未來該怎麼辦」、「全球布局的台商怎麼辦？光靠轉移生產基地，已難以迴避關稅」、「原本預期景氣將回升的傳統產業，如今不僅要面對中國破盤價的競爭，還要迎戰美國的關稅高牆」、「美國，還是我們的盟友嗎？」

廖子齊說，從俄烏戰爭的處理到如今的關稅大戰，台灣須誠實面對美國不再是想像中的盟友。川普執政下的美國，更像是一位斤斤計較、甚至要在經濟上佔你便宜的「朋友」。台灣不能只是等待美方的善意，也不能指望一次政治上的友好對話就能化解結構性的衝突。

廖子齊指出，這不是台美關係「出問題」，而是台灣需要靠實力與策略，在這場國際風暴中站穩腳步。大家可以懷疑川普想把半導體先進製程帶回美國，可以懷疑川普想從台灣挖走更多經濟利益，但永遠要相信台灣有能力與韌性，度過任何難關。

廖子齊說，這不是在吹捧哪一個執政黨。藍、綠都曾經歷重大挑戰，但能讓台灣撐過來的，是人民的韌性與民間的實力。有不少人責難執政黨，質疑「連送了台積電都沒用」，認為政府對關稅資訊掌握慢半拍。但與美國關係更深的國家包括日本、歐洲、以色列也分別被課徵24%、20%、17%的關稅，並且同樣迎來股市劇烈波動，這正是川普策略的特點，不讓你有預作準備的時間，就是要逼你上談判桌。

廖子齊表示，現在不是互相苛責的時候，應該盡快讓朝野政黨共同商討對美的談判與回應策略，以及協助台灣本地與海外布局的台商挺過這段經濟的暴浪，甚至有產業轉型的空間，保護可能受到衝擊的從業勞工。

廖子齊說，她認為，賴清德提出擴大對美採購大方向，可藉此透過戰略性的採購美國貨來達成減少貿易逆差，也幫助美國產業雙贏，特別是台灣正要繼續強化自我防衛能力的軍事採購。朱立倫提出「以超徵稅收支援產業轉型與減輕衝擊」的主張，方向值得肯定，但僅停留在批評與譴責層次，這不是人民對一個曾經執政過的政黨該有的期待。