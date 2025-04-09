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美關稅衝擊 新北藍黨團批：執政無能、股民遭殃

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員林金結（左起）、林國春與王威元今天舉行記者會痛批民進黨還在搞大罷免。記者葉德正／攝影
新北市議員林金結（左起）、林國春與王威元今天舉行記者會痛批民進黨還在搞大罷免。記者葉德正／攝影

美國對等關稅衝擊台灣經濟，中央與地方互相放話。新北市議會國民黨團書記長王威元今與議員林國春、林金結痛批，早在幾個月前全世界都知道美國總統川普將宣布新關稅，民進黨黨公職無心國政，整日搞大罷免，執政團隊將護國神山台積電送美國，如今重挫台股，讓全國幾百萬股民財產付諸流水血本無歸，「股民損失可以跟民進黨討嗎？」

王威元說，賴清德政府事前沒有準備，行政院長卓榮泰在川普宣布關稅前，還要全國人民「安心睡覺」，結果一開獎關稅32%，才看到民進黨政府急忙開會，副總統蕭美琴在問大家潤餅要包什麼料，賴清德高舉至少我們還有音樂，這種散漫執政的表現，真的讓人不火大都不行。

林金結說，股市和經濟最重要就是信心，如果今天川普一宣布，我們如同各國一樣，第一時間反應迅速，如果幾周前我們還沒把台積電賣掉，國人知道台灣還有底牌，對台股絕對有正面幫助，但賴政府卻神隱兩天，任憑國人恐慌，這不是執政無能什麼是執政無能？

「曹興誠帶頭搗亂」林金結更指，聯電創辦人曹興誠身為企業家卻嗆「關稅干你們什麼事」，全世界為了關稅焦頭爛額，民進黨與曹興誠卻在搞罷免，我們的總統對兩岸沒辦法，關稅一點能力也沒有， 難道罷免所有藍委就能搞好兩岸關係嗎？呼籲賴清德總統放下屠刀立地成佛。

林國春表示，中央無能結果還要靠地方政府自救，基隆、新北、北市三位市長一起開會商討對策，桃園市長張善政也找了竹竹苗三位首長共商，努力守護科技廊帶，結果民進黨還在政治動作，媒體報導林右昌與桃議員關門密會，詹江村議員指控疑似討論大罷免，國難當頭，台股暴跌2065點寫下史上最大跌幅，我們呼籲中央政府應該做正事，而不是滿腦大罷免。

林國春說，連媒體想訪問經濟部長郭智輝，還被大罷免總指揮柯建銘擋住，不讓他回答，還跟全國人民說「可能我預估 10% 左右而已。」「大家趕快，台積電越跌趕快去買。」請問當初聽信柯建銘去買台積電的，賠錢可以找柯建銘討？

王威元說，日本首相石破茂，在川普宣布的第一天，就說這次關稅是國難，但民進黨政府面對國難當頭，卻是讓黨公職人員，無心國政搞大罷免挑撥社會對立，如果民進黨真的無心執政，只會鬥爭，無能的政府，讓多少股民血本無歸，而國民黨的地方首長紛紛在想辦法，像新北市也提出辦法，例如稅捐處可申請延期或分期繳納，就是標準的「執政無能！股民遭殃！」

川普 關稅

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