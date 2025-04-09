美對等關稅今生效 侯友宜宣告4大行動盼銀行別抽銀根

美國對等關稅將於今日午時生效，新北市長侯友宜預計明日將出席行政院會，侯說，新北啟動四大行動、應變小組處理，而很多企業的資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根，並呼籲中央給予損傷嚴重的產業補助或減免稅賦，「這是中央可以做的。」

侯友宜今早主持市政會議，會後受訪指出，新北市除有四大行動外，也立即成立應變小組快速處理。最重要企業很多的資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根，並在地方稅收部分延期一年、分期36個月免計利息，並呼籲中央給予損傷嚴重的產業補助或減免，「這都是中央可以做的」，且最大目標是產業界長期在友善環境安定下來。

媒體追問明日是否要出席行政院會，侯說，產業界在這段時間反映很多聲音，不管是地方產業諮詢，或是產業諮詢委員會，甚至到其他各縣市都有很多的聲音，必須讓中央知道，最主要讓中央知道產業的聲音、有哪些問題中央可以協助，地方來解決問題。

侯友宜說，經濟產業是台灣的命脈，期待是中央跟地方大家的溝通，解決共同產業的問題，這才是現階段不管是地方首長、中央的各部會首長們，要齊心齊力面對的挑戰跟問題。