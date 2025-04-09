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美對等關稅今生效 侯友宜宣告4大行動盼銀行別抽銀根

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
美國對等關稅今生效，新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
美國對等關稅今生效，新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

美國對等關稅將於今日午時生效，新北市長侯友宜預計明日將出席行政院會，侯說，新北啟動四大行動、應變小組處理，而很多企業的資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根，並呼籲中央給予損傷嚴重的產業補助或減免稅賦，「這是中央可以做的。」

侯友宜今早主持市政會議，會後受訪指出，新北市除有四大行動外，也立即成立應變小組快速處理。最重要企業很多的資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根，並在地方稅收部分延期一年、分期36個月免計利息，並呼籲中央給予損傷嚴重的產業補助或減免，「這都是中央可以做的」，且最大目標是產業界長期在友善環境安定下來。

媒體追問明日是否要出席行政院會，侯說，產業界在這段時間反映很多聲音，不管是地方產業諮詢，或是產業諮詢委員會，甚至到其他各縣市都有很多的聲音，必須讓中央知道，最主要讓中央知道產業的聲音、有哪些問題中央可以協助，地方來解決問題。

侯友宜說，經濟產業是台灣的命脈，期待是中央跟地方大家的溝通，解決共同產業的問題，這才是現階段不管是地方首長、中央的各部會首長們，要齊心齊力面對的挑戰跟問題。

經發局補充，新北市府啟動四大行動方案，其一跨局處成立三大專案小組，包括企業紓困小組、穩定物價小組、就業穩定小組；其二加強工業、農業開拓多元市場，提供受影響廠商額外參展補助，邀請低關稅國家買主來台，且針對輸美受阻農產品，農業局會透過線上通路如新北果菜公司的新北果菜鋪、新北市農會的真情食品館及實體展售通路如板橋農會市集、新北小農鮮舖、希望廣場等協助銷售：第三，舉辦市場分析與法規培訓課程，強化中小企業應變能力；第四，提供信保貸款利息補貼，緩解企業資金壓力。

美國對等關稅今生效，新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
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