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對等關稅今生效 北北基桃下午因應會議衝擊產業一次看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
川普對台祭高關稅，北北基桃市長蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政今下午開關稅衝擊對策會議。圖為先前北北基桃四市長出席減碳活動記者會。圖／聯合報系資料照片
川普對台祭高關稅，北北基桃市長蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政今下午開關稅衝擊對策會議。圖為先前北北基桃四市長出席減碳活動記者會。圖／聯合報系資料照片

川普對台祭高關稅，北北基桃市長蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政今下午開關稅衝擊對策會議。四市長近日都已聽取企業困難，將透過北北基桃交流平台區域合作，針對高關稅衝擊嚴重產業及勞工可能發生無薪假裁員等，提可行因應對策。

今天下午的「基北北桃合作交流平台」因應美國關稅議題會議，會先由蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑四首長致詞，並且聽取四市產業發展、經發局等局處報告，進行聯合討論，並且會後四首長共同受訪。

目前盤點北市受創最嚴重產業，包括資通訊、機器零組件、汽車零組件、電子零件、運動器材設備、自行車等產業約2800家、營業額約9200億元，占北市總體營業額約5%；桃園市長張善政也提到桃園受衝最大是電子相關伺服器供應鏈；新北電子零組件、資通訊、金屬機械與塑橡膠等產業也受相當大衝擊，也估有5162家廠商直接受影響，整體產業鏈銷售總額恐高達4100億。

今天下午的北北基桃關稅議題會議，將討論如何中小企業資金協助方案；弱勢勞工族群協助、企業拓展多元市場等，還有稅賦部分，針對相關產業地方稅擬定推出延長緩繳期限一年，或分期36個月免利息的措施等議題，透過四市討論提出可行的高關稅因應對策。

川普 關稅

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