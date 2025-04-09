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川普關稅海嘯 侯友宜旅美前導師直言別搞罷免顧腹肚重要

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄。圖／賴正雄提供
侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄。圖／賴正雄提供

川普來勢洶洶新關稅，全球185國家幾乎無一幸免。侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄評論說，川普新關稅亞洲國家受創最深，台灣包括在內。股票大跌，美國華爾街開始用sink（沈下），後來用plunge（力墜）的字眼來描述，越南總統第一時間給川普電話，同意美國進口越南商品全部免關稅，台灣呢？「事在人為，凡事不去努力、去爭取，老天不會賜我們免費的午餐！」

賴正雄台大外文系畢業後，回嘉中母校任教25年，1989年退休，在校擔任高三英文課及導師，與大部分學生畢業後保持互動關係，與侯友宜有書信往來，侯友宜參選，賴正雄隔海提選戰10項建議。

賴正雄說，「經濟衰退的預測，出現各大媒體，財經界龍頭-JP Morgan Stanley認為可能高達36-40%.緊接而來的可能是通貨膨脹。美國聯準主席拒絕調降利率，可能認為它可能加速通膨。

這個時候，全球最關心的，財富可能急速縮水，世界鉅富財富可能驟降200億至400億美元。如果你是小富，可能影響不大，但小心卡債拖累，若是中富或大富，則很難處理。因為此非個人能力所能扭轉，在大政策影響下。你可以咒詛川普團隊，但更重要的是如何去應對它。

某民進黨知名民代，批評這是「全球大罷免」，我想不是，這是世界財富重新分配！在台灣沒有人這麼做，當你的錢包正在縮水時，你還在專心如何搞罷免！如果你像曹大老，家財萬貫，雖經過川普的風吹雨打，個人財富還有幾十億美元，還好，而你呢？你不過是淪為政黨惡鬥工具而已。好的執政黨應該專心於內政與外交，以及如何顧好大眾的生活。

你有想到，你今天所擁有的，可能大部分是老天爺所賜？計較什麼？今天川普宣布執行新關稅政策，不足10日。其效果見仁見智。若一味地否定也不盡公平。美國國內贊成反對意見不相上下。但皆達到一半百分比。

今天你在媒體、華爾街上看到的，可能大部分是美國左派人士，刻意的安排與操控，尤其民主黨選敗之後，幾乎群龍無首，倒戈共和黨的人不少。甚至前民主黨總統候選人-賀錦麗的丈夫，目前已經受聘為川普政府團隊所聘的律師事務所。這不是明顯證明，民主黨人高層，也認同共和黨？

川普是是非非不少，但迄今沒有看到，其所為全為個人私心私利。媒體報導也已經呈現兩極化。CNN強調股票跌入谷底，經濟衰退、復甦無望。公司裁員裁員、破產破產、風光不再！福斯電視台（Fox News)則說「Give him time」-給川普一點時間吧！此時只有識時務者為俊傑。台灣目前最重要的不是，成功罷免幾位，而是如何努力去爭取、降低我們的關稅額，好好顧好台灣人的「腹肚」吧！」

川普 關稅

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