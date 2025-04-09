觀察站／美中火車對撞 台須謹慎以對

川普重返白宮以來，已對中國大陸加徵合計五四%關稅，若加上他最新威脅再加五十%，總計將高達一○四%，他還預告將中止所有與中方要求的會談。北京則從最初小心翼翼地接招、相對克制的反制，到回嗆奉陪到底，轉向先打再談。「川習會」難度越來越高，影響所及，台灣也須謹慎以對。

川普對全球高舉關稅大棒，已取得部分成效。美國財長貝森特說，已有約七十國與美接洽，但在九日關稅上調前，預料不會達成任何協議。川普的真正用意是逼各國求和，扭轉美國貿易逆差，這招數對反制條件不足的小國或許有用，對大陸卻未必見效。事實上從去年底大陸官方發布一攬子增量政策，北京就已為今日局面預做準備。

但在川普正式祭出對等關稅前，大陸還是傾向先談後打、邊打邊談，沒有放棄談判的機會。直到川普對等關稅的重手一出，對陸加徵關稅疊加至五四%，成為壓垮駱駝的最後稻草。冷戰時代即有所謂「鐵幕稅」，當關稅加到極限就沒得談只有打了，這個極限就是四八%的關稅水準。川普對等關稅上架，已超過極限，等同脫鉤了，再多的關稅意義也不大，北京於是轉向先打再談。

大陸轉向先打思維的關鍵宣告，是四月七日人民日報題為「集中精力辦好自己的事」評論員文章。在中共黨喉舌文章序列中，無署名評論員文章級別最高，等於發出中共中央最高意志。文章強調，美濫施關稅將造成衝擊，但「天塌不下來」，因為大陸對美出口比率已降至十四點七%，同時大陸是全球一五○多國的主要貿易夥伴，又有內需市場後盾。

上文描述北京立場很清晰，即大陸沒有關上談判大門，但美國要極限施壓，大陸不會退讓，更不會心存僥倖，因為早已做了應對的準備。而在大陸商務部、外交部接連表態後，預料很快就會對川普再加徵的關稅祭出對等報復，全球前兩大經濟體也面臨火車對撞的衝突風險。

外電此前披露雙方有意推動六月「川習生日峰會」，如今已被關稅戰的硝煙蓋過。目前看來，川習上半年會面的機會渺茫，若下半年雙方談判有進展，也許年底南韓APEC是舉行川習會的時機。但從美中台關係看，台海近期緊繃原有望在川習會獲得一定管控，如今川習會難料，缺少美國因素的關切和平衡，台海前景也更難預料。