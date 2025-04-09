冷眼集／國難當頭 綠還「費力把事拖」

美國關稅重擊我經貿，引發企業焦慮，人民更是恐慌。行政院前天才邀集朝野共商國是，大家也都認同團結合作是當務之急，沒想到民進黨立委昨仍占領議場，並大鬧朝野協商，不禁令人感嘆，國難當頭，卻還在為政治算計、癱瘓國政。

美國總統川普推出對等關稅政策，不僅衝擊台灣，更影響全球經貿局勢，除了股市重挫，更有企業擔心面臨無薪假、甚至資遣員工慘況；在野的藍白黨團，前天應行政院長卓榮泰之邀，赴政院會商國是「共赴國難」，但執政團隊前一天還在疾呼團結，民進黨立委昨仍持續選擇癱瘓議場，甚至祭出鎖門攻勢。

立院議事遭此杯葛，不僅無法進行昨排定的卓揆施政總質詢，也形同棄國家大事不顧，後續的民生法案恐停滯不前。

昨天下午朝野協商，本是另個朝野和解契機。但民進黨團總召柯建銘又再選擇「費力把事拖（filibuster）（以冗長發言，達到拖延議事的目的）」，從「盤古開天」講起；好在朝野黨團仍達成共識，確認周五邀請卓揆率專案報告對等關稅衝擊，但民進黨立委在社群發文，仍僅在意「藍白表決公投」及大罷免，足見朝野關注焦點各異，猶如平行時空。

只是，執政黨立委這樣的表現，別說卓揆前天對柯建銘「搶Ｃ位」等爭議也看不下去，對比在美國關稅大刀下，猶如驚弓之鳥的人民及企業，更是何等諷刺與悲哀？