「不能再犧牲」 農民憂進口零關稅

美國對台灣實施百分之卅二對等關稅，賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；不過，農民表示，假如台灣對美國進口農產品實施零關稅，將嚴重衝擊國內產業，今天將在中央畜產會董監事會上提出，要求農畜產品絕對不能零關稅。

「台灣農業在加入ＷＴＯ時已經犧牲了一次，不能再犧牲第二次了。」全國養雞協會理事長邱時恩表示，現在畜禽產業都因為一句「零關稅」被嚇得要死，目前進口雞蛋的關稅是百分之卅，進口白肉雞則是百分之廿，但如果進口量超過前一年就會增加自我防衛關稅百分之六，也就是白肉雞的關稅會變成百分之廿六。

全國養豬協會理事長潘連周表示，免關稅將衝擊農民生計，而美國要求豬肉不要標示產地，這樣國人連選擇的權利都沒有，這樣犧牲台灣農民和消費者是不公平的，全台各地的養豬協會和養雞協會將一同發文給農業部，要求不要再犧牲農民。

潘連周表示，今天中央畜產會將召開董監事會，會中一定會把農民的憂慮提出來，農畜產品絕對不能零關稅。

農業部長陳駿季昨表示，關稅提高，對所有輸美的農產品都有不同程度影響，據農業部評估，主要影響是占比較高的花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品；農業部提出了相關的支持方案，總金額大概一八○億元，最主要是提供金融支持，還有產業結構體質的提升、競爭力提升，以及一些獎勵。