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「不能再犧牲」 農民憂進口零關稅

聯合報／ 記者李柏澔王千豪李人岳／台北報導
在川普公布關稅政策的3天後，賴清德總統終於在6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話，強調將從台、美雙方「零關稅」開始談起。圖／取材自台總統府影片
在川普公布關稅政策的3天後，賴清德總統終於在6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話，強調將從台、美雙方「零關稅」開始談起。圖／取材自台總統府影片

美國對台灣實施百分之卅二對等關稅賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；不過，農民表示，假如台灣對美國進口農產品實施零關稅，將嚴重衝擊國內產業，今天將在中央畜產會董監事會上提出，要求農畜產品絕對不能零關稅。

「台灣農業在加入ＷＴＯ時已經犧牲了一次，不能再犧牲第二次了。」全國養雞協會理事長邱時恩表示，現在畜禽產業都因為一句「零關稅」被嚇得要死，目前進口雞蛋的關稅是百分之卅，進口白肉雞則是百分之廿，但如果進口量超過前一年就會增加自我防衛關稅百分之六，也就是白肉雞的關稅會變成百分之廿六。

全國養豬協會理事長潘連周表示，免關稅將衝擊農民生計，而美國要求豬肉不要標示產地，這樣國人連選擇的權利都沒有，這樣犧牲台灣農民和消費者是不公平的，全台各地的養豬協會和養雞協會將一同發文給農業部，要求不要再犧牲農民。

潘連周表示，今天中央畜產會將召開董監事會，會中一定會把農民的憂慮提出來，農畜產品絕對不能零關稅。

農業部長陳駿季昨表示，關稅提高，對所有輸美的農產品都有不同程度影響，據農業部評估，主要影響是占比較高的花卉、毛豆、茶葉，以及一些漁產品；農業部提出了相關的支持方案，總金額大概一八○億元，最主要是提供金融支持，還有產業結構體質的提升、競爭力提升，以及一些獎勵。

川普 畜產會 豬肉 賴清德 關稅 陳駿季

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