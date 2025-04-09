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關稅衝擊…中部8縣市發聲 北北基桃今接力

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
因應美國對等關稅衝擊，中部八縣市前晚舉行線上首長會議，與會者包括台中市長盧秀燕（上排左起）、彰化縣長王惠美、新竹市代理市長邱臣遠、嘉義市長黃敏惠（中排左起）、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善（下排左起）及苗栗縣長鍾東錦。圖／台中市政府提供
因應美國對等關稅衝擊，中部八縣市前晚舉行線上首長會議，與會者包括台中市長盧秀燕（上排左起）、彰化縣長王惠美、新竹市代理市長邱臣遠、嘉義市長黃敏惠（中排左起）、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善（下排左起）及苗栗縣長鍾東錦。圖／台中市政府提供

美國關稅衝擊台灣產業，台中市長盧秀燕前晚與中部八縣市首長開會，發表七大聲明，呼籲中央盡速通過八八○億元補助方案，擴大非美市場銷售補助。盧秀燕說，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，呼籲立院朝野盡早開會，通過補助款或相關法令，共同解決經濟困境。

台北市長蔣萬安今天下午四時，發起「北北基桃合作交流平台」會議，包括新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑和桃園市長張善政都將出席會商對策。桃竹竹苗四縣市明天下午舉行研討會，針對關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉，與企業研擬因應對策。

盧秀燕前晚召集中部八縣市治理平台線上會議，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠都親自上線與會。

盧秀燕說，美國提高關稅造成全球財經風暴，台灣股市重挫，很多產業受到衝擊，包含機械、手工具、工具機零組件、自行車等，都是中台灣最重要的產業鏈。

中部八縣市首長會後發表七大聯合聲明，建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策，政府公股行庫短期內不要抽銀根，立法院盡速通過八八○億元補助方案，重新審視其他國家關稅問題，中部八縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助，跨縣市制定照顧勞工方案，中央關稅談判應避免犧牲農業等弱勢產業。

盧秀燕：不排除擴大串聯地方

新北市長侯友宜昨到台中市政交流。盧秀燕說，中部八首長會議、北北基桃四縣市開會，未來不排除再擴大，串聯整個地方縣市發聲，產業與城市規模不同，但可以互相取經。

民進黨立院黨團昨杯葛立院開會，造成議事空轉。盧秀燕呼籲，立院若不開會，無法通過特別預算，也無法針對美國關稅問題，通過部分修正法案，希望能盡速開會。侯友宜說，立法院要團結起來，共同解決經濟困境。

蔣萬安：為中央點出談判籌碼

北北基桃四縣市今下午開會，蔣萬安昨說，新加坡總理黃循財第一時間因應關稅議題的發言，可見為政者就該提前部署，第一時間站出來向國人說明、告訴大家「我們將會面臨什麼困難，要如何應對」。

蔣萬安強調，「我們要為中央點出 These are our cards（籌碼）」，關稅與經貿談判是中央職權，他期盼政府能為台灣談到最有利條件；他呼籲「放下對立與撕裂，共赴國難」，在與台灣主要出口競爭國日本、韓國、東南亞等國相比，至少要爭取區域性公平競爭條件，不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅。

張善政昨在議會表示，桃園製造業超過一萬家，估計六成會受衝擊，將與中央合作扶植企業；不過，台灣最好的籌碼是台積電和半導體，但第一時間已經花掉了，他擔心接下來恐不容易談。

國民黨立委馬文君昨指出，中台灣兩大產業將受嚴重影響，包含工具機、機械產業及農業等，行政院救急方案內容不具體，必須思考精準補助，大家一起團結過關；國民黨立委黃健豪則呼應盧秀燕看法，但也憂心目前仍未看到行政院提出方案的細節版本，盼政院能盡速規畫並說明。

政院：盼中央地方能攜手合作

針對盧秀燕及各地方縣市長陸續表態，呼籲朝野盡速通過八八○億元特別預算及協助方案，行政院發言人李慧芝昨晚轉述，行政院長卓榮泰表達誠摯感謝，也期許中央地方能夠攜手合作，穩定經濟情勢，讓國人安心；對於地方政府的建議及產業反映之需求，卓榮泰也指示相關部會納入作為推動政策方案的考量，務必讓受影響的產業和民眾得到最實際的協助。（記者陳敬丰、余采瀅、游明煌、林麗玉、李定宇、陳俊智、陳雅玲、魯永明、李人岳、李成蔭）

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