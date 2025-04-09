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觀察站／友宜圈+中霸天 「兄妹」添想像空間

聯合報／ 本報記者余采瀅王慧瑛
新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）會面，不免談及美國提高關稅造成的衝擊與因應。記者黃仲裕／攝影
新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）會面，不免談及美國提高關稅造成的衝擊與因應。記者黃仲裕／攝影

新北市長侯友宜昨率隊與台中市長盧秀燕團隊交流，雙方雖定調為市政層面，但盧秀燕2月表態「選黨主席考慮中」後，「漢子」、「燕子」昨合體，從會前閉門餐敘，到公開場合互稱兄妹、認識數十年，侯、盧除了交流，也有合作結盟意味。

侯友宜參選總統雖落敗，仍是全台第一大城市地方諸侯，侯近期走出新北市，先後到訪彰化、台東等縣市，持續擴大「友宜圈」，昨與盧秀燕會面，除了互相拉抬，也讓外界對侯的下一步有想像空間。

盧秀燕是藍營「最強母雞」，去年立委選舉在台中市搶下6席藍委，奠定中霸天地位，政治聲量持續上漲，不僅被看好參選國民黨主席，更被綠營視為賴清德總統2028年連任的頭號假想敵。

全台大罷免潮來襲，第一階段藍綠提議連署成案數差距懸殊，藍委腹背受敵，讓黨主席朱立倫備感壓力，黨內反朱勢力暗中集結，牽動下半年黨魁改選，原本盧秀燕、韓國瑜呼聲高，而盧參選的可能性逐漸增加。

政黨人士指出，角逐國民黨黨魁，有助盧秀燕直攻2028總統大位，黨內不少大老勸進，盧過去從未觸及此話題，直到2月底出訪日本前受訪時，才鬆口表示「還在考慮中」，才讓外界認定盧參選的態度由消極轉為積極。

昨兩人市政交流，但以侯、盧兄妹情誼，加上兩人分別是全台第一、第二大城首長，總人口數約700萬人，影響力驚人。

盧近日與中部8縣市首長開會，因應美國關稅衝擊，展現中台區域平台實力；盧也曾與台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌互動交流，蔣稱要向盧學習，黃國昌說「台中市的事就是民眾黨的事」，都凸顯盧秀燕的政治影響力，早已跨出台中市。

侯友宜 川普 盧秀燕 蔣萬安 賴清德 關稅 韓國瑜 黃國昌

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影／新北市長侯友宜率團視察台中市府托嬰中心 直呼小孩真可愛

影／侯友宜與盧秀燕台中合體談關稅衝擊 呼籲朝野團結

侯盧會交流市政 新北與台中互稱兄妹市

川普重稅衝擊…民進黨團杯葛立院 漢子、燕子齊發聲

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