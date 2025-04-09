侯友宜、盧秀燕閉門餐敘 討論關稅衝擊

新北市長侯友宜昨率隊赴台中，拜會台中市長盧秀燕團隊，雙方定義為市政交流。不過，侯、盧團隊會前閉門餐敘，特意將餐廳窗簾全部拉上，引發外界議論。兩人受訪以兄妹相稱，新北、台中是全國第一、第二大城，兩個城市好，國家也會更好。

盧秀燕去年6月率隊赴新北交流，針對新北耶誕城、台中購物節交換經驗。侯當時宴請盧團隊餐敘，開放媒體採訪，兩人互動熱絡。

侯友宜昨午抵達台中，雙方餐敘低調到家，侯、盧都直接驅車到地下室停車場，未在媒體前曝光，餐廳還全面拉起窗簾，不讓外界得知內情。盧是國民黨人氣最高的政治人物，侯友宜曾參選總統，國民黨主席今年將改選，兩人再度合體，也引發外界聯想。

知情人士說，這場餐敘時間很短，只有不到半小時，算是「便飯」，雙方除討論新北、台中產業的關稅衝擊，未討論到其他話題。

新北、台中市府團隊昨下午在中市府市政廳交流，新北市府副秘書長龔雅雯專案報告新北市立美術館，目前試營運中，預計25日開幕。台中市運動局長游志祥則報告中市國民暨兒童運動中心，除了重視成年人運動，也打造兒童、婦幼、銀髮族專屬的運動空間。

侯友宜表示，新北市運動中心比台中市多，有16座及2座水上運動中心，以及58處運動據點台，他讚許台中把國運中心改成國兒運，讓兒童從小培養運動習慣，是非常好的創舉，新北要找較大腹地不容易，但可利用公益回饋空間，如老舊設施的樓層，重新翻修後與教育單位結合，規畫為兒童或婦女的運動據點。

盧秀燕說，她與侯友宜2018年當選市長時，新北與台中都沒有市立美術館，如今新北市美術館開幕在即，台中的綠美圖年底營運，中市文化局將赴鶯歌參訪新北美術館，並取經開幕規畫與展覽策畫。

盧強調，與侯友宜認識數十年，市政交流頻繁，雙方兄妹情誼，去年到新北參訪學習很多，侯很客氣回訪，透過城市交流，兩個城市好，國家也會更好。