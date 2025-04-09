我派員赴美談判 美暫無回覆

美國總統川普對台灣加徵「對等關稅」今天上路，外界關切台灣對美交涉進展。相關人士透露，我方已派人赴美，提出溝通需求，「人選和議題要整體討論」，但美方還沒有回覆。

行政院長卓榮泰昨表示，雙方交涉時機、內容還沒辦法向外界說明，只能在談判中向對方表示；他強調，在四月三日（美國總統川普宣布對等關稅）前就已有相關代表在美溝通，政府有完善計畫、正面人選進行交涉，「希望大家給我們多一點的時間」。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統周日已充分說明，台美雙方從零關稅談起，台灣已組談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會及學界業界共同因應。

外交部長林佳龍說，談判內容無論是降低關稅或投資、採購，特別是美方關心非關稅貿易障礙，我國都做了各種方案準備，只要確定談判時間、方式，隨時可和美國談判。

前副總統呂秀蓮昨在臉書提出請前總統蔡英文領銜赴美談判、不要自貶身價委曲求全等五建言。民進黨在官方臉書表示政府有五大因應策略，包括爭取改善台美對等關稅「從零關稅開始談起」、提出產業支持及中長期經濟發展計畫、台灣加一（台灣加美國）的新布局、開啟產業傾聽之旅，期望立法院不分朝野都能支持。

針對賴總統有意擴大對美採購以降低貿易逆差，國防部長顧立雄昨表示，賴總統已對外說明希望國防預算達ＧＤＰ百分之三，敵情嚴峻，若能獲得較多預算，軍事投資就會成長。