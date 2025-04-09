美國商會：對等關稅未考量台灣貢獻

針對川普政府對台訂出百分之卅二對等關稅，台灣美國商會表示，台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受肯定，對台課徵對等關稅舉動不僅忽視台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

美國商會昨發聲明呼籲川普總統、美國華府政府官員及國會參、眾兩院友台人士，不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施，也呼籲各方秉持美台關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，共同打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。

美國商會理事長Dan Silver說，自由公平的貿易及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，「對本會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境是會員們能有效經營、促進健全且永續經濟成長之重要基石」，呼籲美台雙方政府加速談判，促使該等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平。

針對賴清德總統重申台灣對美台夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，美國商會也表達支持。Dan Silver說，台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡。