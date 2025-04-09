白宮經濟顧問稱 台灣需提具體投資承諾

美國白宮經濟顧問委員會主席米倫七日受邀至華府智庫哈德遜研究所發表演說並接受提問，針對美國總統川普提出對等關稅政策，他說，如果其他國家想在美國撐起的地緣政治和金融大傘下獲得利益就應平分責任。他提出五方法協助美方分擔責任，鼓勵各國聯繫。

米倫說，最好的結果就是美國持續創造和平、繁榮，讓其他國家不只是從中獲取利益，同時負擔支出。他認為台灣應與美國貿易代表署和白宮繼續溝通。

白宮國家經濟會議主席哈塞特七日接受電視訪問表示，如果美國貿易夥伴向美國提出非常好的條件，能夠為美國製造業和農夫帶來優勢，「川普會聆聽」，他並證實「台灣前天曾聯繫美方」。

我駐美代表處並未證實，只表示我駐美處依據賴清德總統四月六日公開表達我方回應立場及秉持合作互利原則，積極向美方相關部會溝通，有進一步發展將適時對外說明。

米倫捍衛川普的關稅政策，稱多數經濟學家認為關稅是適得其反，甚至可能為經濟帶來傷害，認為貿易終究會自行取得平衡，但他認為，這是在沒有貿易逆差情況下才成立，與現實不符；美國過去五十年來不斷承受貿易逆差，而貿易逆差更在近幾年持續擴大。

米倫指出，為能對付各國貿易壁壘，包含非關稅障礙，川普政府研擬非常多方式，最後由川普拍板使用對等關稅現在的計算公式，更聚焦於消除貿易逆差；川普宣告貿易逆差是國家緊急狀況，簽署的行政命令也是要對付貿易逆差，當然貿易逆差會被用來計算關稅稅率。

米倫說，若需要有人為美國談判出一個更好的貿易系統，非川普莫屬。他建議各國繼續打電話給白宮。

其他國家要怎麼參與分攤負擔？米倫提出五途經。第一，出口產品接受美國關稅，同時不開徵報復性關稅；第二，打開市場，停止不公平、有傷害性的貿易行為，且向美國購買更多產品；第三，提高國防支出和美國軍購；第四，投資美國、在美國設工廠；第五，直接捐款給美國財政部。

哈德遜研究所資深研究員、前立委許毓仁表示，他與米倫交換意見，雙方認為台灣現階段需要提出具體的投資承諾，並在台美貿易大幅逆差產品、如電子零組件等部分提出平衡方案。他呼籲，台灣應更重視與美國華府聯繫，尤其川普未來四年很可能繼續透過美國經濟霸權向盟友施壓，台灣政府與民間都應強化在華府的遊說能力，大企業甚至應考慮在華府設辦事處、派高階主管常駐，經營與美國政府的關係。