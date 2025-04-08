快訊

史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

因應美國高關稅 嘉市業者盼政府祭降稅及普發消費券

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供

因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈，盼中央紓困協助加速，給予拓展參展補貼，降稅抵消關稅，希望政府再普發消費券，振興經濟，有業者坦言，「一團亂、六神無主」。

與會產業代表包括嘉市工業會理事長何勇魏、「義雲會」創辦人林文村、民雄頭橋廠協會前理事長張哲明與現任理事長陳志展、中華民國創新創業總會前副總會長黃彥富、嘉市進出口商業同業公會總幹事王淑美等人。

嘉市以服務業為主，但產業界普遍感受不安，擔憂中長期產業鏈衝擊，出口企業若遭競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，衝擊服務業與消費力。

黃敏惠呼籲中央應給予足夠資訊，讓企業因應，加快紓困協助，團結企業，給予產業信心，為協助產業因應衝擊，市府啟動「產業韌性強化策略」，責成建設處與工策會作產業對口單位，建立長期合作機制。

與會業者說，部分美國進口商雖願意吸收關稅成本，卻要求台商調整付款條件，衝擊資金周轉與金融操作，訂單不確定性升高，連帶影響勞工權益，盼中央對關稅談判及國際貿易有具體回應與應對措施，為產業爭取更好條件。

業者表示，股市是經濟櫥窗，股市大跌影響整體投資信心，應立即穩定，盼中央地方、朝野大和解，穩定兩岸關係，優先開放旅遊市場，考量消費券等政策工具，以穩定整體的消費力道。部分業者提到面對國際經濟局勢遽變與紛亂資訊，可說「六神無主」，政府應提供充分可靠資訊，讓企業因應，讓企業「喘口氣」，暫緩查稅等動作。

因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈。圖／嘉市府提供

川普 關稅

延伸閱讀

疑代清垃圾涉圖利 嘉市環保局遭搜索8人帶回訊問

關稅談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府！藍：不清楚必要性在哪

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

嘉市興中市場近百年卻未列歷史建築 承租戶、文史工作者遺憾失望

相關新聞

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

因應美國課我32%關稅，總統賴清德6日發表錄影談話指出，已派談判小組赴美，盼從台美雙方「零關稅」談起。然而農民表示，假如...

關稅談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府！藍：不清楚必要性在哪

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，...

柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告

美國總統川普宣布對台灣課徵重稅，行政院長卓榮泰允諾赴立法院進行專案報告。立法院長韓國瑜今天下午為此召開朝野協商，會中民進...

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

美國總統川普關稅風暴，衝擊國內產業，桃園市一家電子科技大廠過去自美進口設備，如今決定不再僅限進口美國設備，中壢工業區廠協...

因應美國高關稅 嘉市業者盼政府祭降稅及普發消費券

因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈，盼中央...

最軟的那塊…賴總統5策略因應川普關稅 全總副理事長憂勞工遭犧牲

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇，今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請全國總工會副理事長張惟皓，討論川普對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。