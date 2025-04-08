因應美國高關稅 嘉市業者盼政府祭降稅及普發消費券

因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈，盼中央紓困協助加速，給予拓展參展補貼，降稅抵消關稅，希望政府再普發消費券，振興經濟，有業者坦言，「一團亂、六神無主」。

與會產業代表包括嘉市工業會理事長何勇魏、「義雲會」創辦人林文村、民雄頭橋廠協會前理事長張哲明與現任理事長陳志展、中華民國創新創業總會前副總會長黃彥富、嘉市進出口商業同業公會總幹事王淑美等人。

嘉市以服務業為主，但產業界普遍感受不安，擔憂中長期產業鏈衝擊，出口企業若遭競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，衝擊服務業與消費力。

黃敏惠呼籲中央應給予足夠資訊，讓企業因應，加快紓困協助，團結企業，給予產業信心，為協助產業因應衝擊，市府啟動「產業韌性強化策略」，責成建設處與工策會作產業對口單位，建立長期合作機制。

與會業者說，部分美國進口商雖願意吸收關稅成本，卻要求台商調整付款條件，衝擊資金周轉與金融操作，訂單不確定性升高，連帶影響勞工權益，盼中央對關稅談判及國際貿易有具體回應與應對措施，為產業爭取更好條件。