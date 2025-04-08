因應美國高關稅 嘉市業者盼政府祭降稅及普發消費券
因應美國對台灣32％高關稅，嘉市府下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。業者發言熱烈，盼中央紓困協助加速，給予拓展參展補貼，降稅抵消關稅，希望政府再普發消費券，振興經濟，有業者坦言，「一團亂、六神無主」。
與會產業代表包括嘉市工業會理事長何勇魏、「義雲會」創辦人林文村、民雄頭橋廠協會前理事長張哲明與現任理事長陳志展、中華民國創新創業總會前副總會長黃彥富、嘉市進出口商業同業公會總幹事王淑美等人。
嘉市以服務業為主，但產業界普遍感受不安，擔憂中長期產業鏈衝擊，出口企業若遭競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，衝擊服務業與消費力。
黃敏惠呼籲中央應給予足夠資訊，讓企業因應，加快紓困協助，團結企業，給予產業信心，為協助產業因應衝擊，市府啟動「產業韌性強化策略」，責成建設處與工策會作產業對口單位，建立長期合作機制。
與會業者說，部分美國進口商雖願意吸收關稅成本，卻要求台商調整付款條件，衝擊資金周轉與金融操作，訂單不確定性升高，連帶影響勞工權益，盼中央對關稅談判及國際貿易有具體回應與應對措施，為產業爭取更好條件。
業者表示，股市是經濟櫥窗，股市大跌影響整體投資信心，應立即穩定，盼中央地方、朝野大和解，穩定兩岸關係，優先開放旅遊市場，考量消費券等政策工具，以穩定整體的消費力道。部分業者提到面對國際經濟局勢遽變與紛亂資訊，可說「六神無主」，政府應提供充分可靠資訊，讓企業因應，讓企業「喘口氣」，暫緩查稅等動作。
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