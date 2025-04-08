最軟的那塊…賴總統5策略因應川普關稅 全總副理事長憂勞工遭犧牲

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇，今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請全國總工會副理事長張惟皓，討論川普對等關稅與台灣應對方法。張惟皓指出，賴總統提出的5點對策幾乎都幫助資方，且至今還沒有找勞工界進行談話，勞工恐怕會是對等關稅首要衝擊對象。

張惟皓表示，政府把出口到美國包裝得太好，但上市櫃公司絕對不會希望單一客戶占比太高，台灣出口美國近五成就等於重押單一客戶，不太健康。此外，美國為川普極右派當政，任何雙邊或品貿易協定都是美國說得算，不會考慮保障台灣勞工權益。他建議，與其重壓美國，不如趁現在考慮重新布局，東南亞市場就是不錯的選擇。

張惟皓說，目前對等關稅衝擊，已經導致台灣很多接單給經銷商的中小企業被斷單，生端也沒辦法運作，最終面臨無薪假、減班休息、甚至裁員。彰化就傳出有水龍頭大廠跟紡織廠出現這樣的狀況，嚴重影響勞工工作權。而賴政府雖然提出880億產補貼，但這筆錢主要補助資方，勞工無法補助。

他呼籲，賴總統雖然已經找諸多產業界談話，但還沒有找具代表性勞工單位，忽視勞工權益，期望政府設立「產業轉型與勞工穩定基金」協助企業轉型升級，專門用來穩定勞工的工作與收入，包括補貼企業員工收入、設立轉型培訓課程、提供職業技能提升等資源。企業可以轉型，而勞工在過渡期的生活和工作權益。

何志勇提及，當年簽訂ECFA時，馬政府有提出敏感性產業補貼，除救助外也明確要求國內產業在政府輔導下進行升級與創新，以因應開放市場後的外部競爭。但賴總統的880億補貼，只有搭配政府提出「中長期經濟發展計畫」與產經「新策略」，非常空洞，最多僅能起到救急作用，並無法真正解決問題，短多長空。

何志勇指出，現在賴總統說要談判，亮出「零關稅」底牌，但川普重點根本不在關稅，而是美國要拿回各國過去「欠」它的錢，以及製造業回流美國，台灣根本無力應對。他呼籲，既然ECFA還在，台灣就應透過中國大陸市場來分散風險到周邊的國家，並積極加入不同的區域經濟組織，但這些在賴總統的聲明中「都沒有提到」。

何志勇分析，中國大陸因有先前「美中貿易戰」經驗，已經開始分散風險，減少對美出口依賴。據統計，中國大陸貨品出口美國在2018年達新高，為5390億美金，後續大致呈走降趨勢，到2024年剩4390億。

何志勇說，美國是全球最大消費市場，全世界每3塊錢消費就有一塊是美國人花的；近年，台灣電子產品約四成銷美，幾乎是銷往中國大陸跟東協國家的總和，其實就是把雞蛋放在同一個籃子裡。

陳學聖表示，民進黨一方面不斷跪求美國，另一方面把大陸當境外敵對勢力。然而一心求美的後果是對美貿易順差739億，就被川普認為貿易不公而大課32%關稅；反而我們與境外敵對勢力的順差高達1425.93億，足足是美國的兩倍。如果北京也比照美國課關稅，對台灣出口又會是一大重挫。