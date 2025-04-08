賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

因應美國課我32%關稅，總統賴清德6日發表錄影談話指出，已派談判小組赴美，盼從台美雙方「零關稅」談起。然而農民表示，假如台灣對美國進口農產品實施零關稅，將嚴重衝擊國內產業，明天將在中央畜產會董監事會上提出，要求農畜產品絕對不能零關稅。

「台灣農業在加入WTO時已經犧牲了一次，不能再犧牲第二次了」全國養雞協會理事長邱時恩表示，現在畜禽產業都因為一句零關稅被嚇得要死，目前進口雞蛋的關稅是30%，進口白肉雞則是20%，但如果進口量超過前一年就會增加自我防衛關稅6%，也就是白肉雞的關稅會變成26%。

邱時恩說，目前國內白肉雞舍的容養量可達5480萬隻，因此雞舍是足夠的，也還在增建中，希望各縣市政府不要再核發畜牧場登記證，否則將會生產過量影響價格，政府除了要協助農民和農企業談判外，也要協助老農離農，假如降低關稅造成白肉雞大量進口，也要增加進口雞肉的檢驗。

然而，國內糧食自主率是全球最低32%左右，不足以應付戰時需求，不應再大量依賴進口，如果要降低關稅，農業部應持續輔導產業再升級。

全國養豬協會理事長潘連周表示，全台各地的養豬協會和養雞協會將一同發文給農業部，要求不要再犧牲農民，免關稅將衝擊農民生計，而美國要求豬肉不要標示產地，這樣國人連選擇的權利都沒有，這樣犧牲台灣農民和消費者是不公平的。

潘連周表示，明天中央畜產會將召開董監事會，會中一定會把農民的憂慮提出來，農畜產品絕對不能零關稅，生產成本已經這麼高了還讓進口農產品免關稅，不是雪上加霜嗎？

中央畜產會執行長程俊龍表示，明天董監事會的議程很多，但若有董監事關心相關議題可以提案來討論。