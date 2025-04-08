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關稅談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府！藍：不清楚必要性在哪

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立委王定宇。聯合報系資料照
立委王定宇。聯合報系資料照

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。

王定宇在發出的邀請函寫道：「值此國際局勢變動之際，台美關係益顯重要，為促進台灣與美國國會議員及各界之有效交流，本會正在籌組代表團，計畫前往美國華府參訪。誠摯邀請『台灣美國國會議員聯誼會』全體會員，共同參與此次訪問活動，親赴美國政治樞紐，深化雙邊連結。」

邀請函並未提及美國總統川普的「對等關稅」政策，王定宇辦公室在今（7日）廣發邀請函，邀請朝野立委參與，引發討論。

另一位聯誼會會長、國民黨立委柯志恩表示，王定宇並未提前告知組團規畫，而是自行籌組訪問。

柯志恩表示，距離立法院長韓國瑜一月率團訪美不過三個月，請問此行可以見到比韓國瑜一行更高層級的美國官員嗎？若說希望透過此行對台灣獲得美國較佳的關稅待遇有助益，此行是否確保能見到主導關稅政策的主責官員？況且關稅談判屬於行政部門的權責，立委能扮演的角色有限。

柯志恩表示，台美關係非常重要，絕對需要盡力維護，但狀況不明朗，不清楚立委在這個時間點率團出訪的必要性在哪裡。

台美國會議員聯誼會每年都會規畫出訪行程，也都會訪問華府，拜會國會與行政部門；這是長期累積的對美互動，也可深化並增進台美彼此的了解和互信。

王定宇此舉引發熱議，部分立委私下討論，在這個時間點訪美，對台灣面臨的高關稅處境有任何助益；他們憂心，會不會訪問是一回事，另外考慮的是朝野競逐政治紅利的操作，當大家都在關切如何幫助台灣和產業度過高關稅壓力，立委去或不去華府都會引發批評和質疑，沒有達成效果還是其次，別以此作為指責彼此不為選民努力的相罵本。

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。記者張文馨／攝影
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。記者張文馨／攝影

台美關係 川普 柯志恩 王定宇 華府 關稅

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