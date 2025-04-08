川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

美國總統川普關稅風暴，衝擊國內產業，桃園市一家電子科技大廠過去自美進口設備，如今決定不再僅限進口美國設備，中壢工業區廠協會理事長莊元錠今天下午表示，美國課高關稅，直接或間接影響3C產業鏈外銷美國市場，業界憂心訂單會抽單，美國加徵關稅有如「經濟上的世界大戰」。

美國總統川普對全球祭出關稅戰，台灣課徵稅率32%，國內一些大廠內部開始模擬美國加徵關稅的應變對策，桃園一家蘋果供應鏈的科技大廠主管說，該廠產品由大陸及東南亞廠組裝外銷歐、美市場，設備大都自美國採購，以大陸廠為例，美國宣布對大陸加徵關稅34%，關稅將疊加至79%，大陸廠去年進口美國設備，關稅成本已高達進口金額的三分之一，如今加徵關稅實施，關稅成本超過50%，將來大陸、東南亞廠只好分散進口非美國地區設備分散，降低採購美國設備。

中壢工業區廠協會理事長莊元錠表示，美國加徵關稅，直接或間接衝擊國內3C科技產業鏈外銷，外銷美國產品直接影響最大，國內pcb產業代工零組件供應鏈，產品大都送到大陸、印度或其他地區組裝後再外銷美國，加徵32%關稅，整個3C產業影響很大，業界如何承受，產業鏈影響不是立即，卻會慢慢顯現。

莊元錠認為，美國加徵關稅動作下，如果下訂單客戶沒有馬上停止出貨，廠商者還可能繼續生產製造，但是關稅一旦實施，成本增加，下單客戶勢必抽單，試問誰能吸引加徵32%關稅成本，進口商不會做虧本生意。

政府要產業界調查影響面，桃園地區一家台積電子公司回應該公司產品面臨加徵關稅影響，莊元錠表示，「加徵關稅有如經濟上的世界大戰，損失將不亞於世界大戰」，他建議政府要為國內所有產業鏈，擬出對策好好與美國談判，希望將關稅對等降至一個合理稅率，讓產業生存。