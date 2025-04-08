地方表態支持中央因應美國關稅 卓揆表達感謝

針對近期地方政府首長接續表態支持行政團隊因應美國關稅所推出的「9大面向、20措施880億元」的支持方案，行政院發言人李慧芝8日表示，卓榮泰對此表達誠摯感謝，也期許在這樣的關鍵時刻，中央地方政府能夠攜手合作，一同為國家、人民福祉打拚，穩定經濟情勢，做產業的後盾，讓國人朋友安心。

李慧芝進一步指出，美國新關稅措施的挑戰，的確對產業帶來影響，4月4日行政院已推出因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，範圍包括「9大面向、20項措施、總經費880億元」，接下來在執行面上有賴地方政府的協助，中央的政策需要與地方接軌，才能更加快速、全面地落實，給予產業、勞工朋友最即時的支持。

李慧芝轉述，卓榮泰感謝南台灣、中台灣以及新北等地方政府，都陸續表態支持中央的支持方案，對於地方政府的建議及產業反映之需求，卓榮泰也指示相關部會納入，作為推動政策方案考量，務必讓受影響的產業和民眾得到最實際的協助。政府持續雙軌並進，在推進與美國交涉的同時，也會滾動式調整支持方案，顧好人民、產業以及國家利益。