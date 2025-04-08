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地方政府表態挺880億元方案 行政院：感謝攜手穩定經濟

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
各地方首長陸續呼籲朝野儘速通過880億元特別預算及協助方案。行政院發言人李慧芝轉述，閣揆卓榮泰對此表達誠摯感謝，期許中央地方攜手合作，穩定經濟情勢，讓國人安心。記者蘇健忠／攝影
各地方首長陸續呼籲朝野儘速通過880億元特別預算及協助方案。行政院發言人李慧芝轉述，閣揆卓榮泰對此表達誠摯感謝，期許中央地方攜手合作，穩定經濟情勢，讓國人安心。記者蘇健忠／攝影

因應美國對等關稅帶來的挑戰，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及各地方縣市長陸續表態，呼籲朝野儘速通過880億元特別預算及協助方案。行政院發言人李慧芝晚間轉述，閣揆卓榮泰對此表達誠摯感謝，也期許中央地方能夠攜手合作，穩定經濟情勢，讓國人安心。

因應川普政府的對等關稅衝擊，行政院推出880億元協助方案，新北市長侯友宜今天與台中市長盧秀燕呼籲立法院朝野儘速通過特別預算，盧秀燕昨晚也邀集中部7縣市首長共同發表「7大聯合聲明」呼籲立法院通過補助方案。

李慧芝轉述，卓榮泰感謝南台灣、中台灣以及新北等地方政府，都陸續表態支持中央的支持方案，對於地方政府的建議及產業反映之需求，卓榮泰也指示相關部會納入作為推動政策方案的考量，務必讓受影響的產業和民眾得到最實際的協助。

李慧芝強調，政府推出我國出口供應鏈支持方案，接下來在執行面上有賴地方政府的協助，中央的政策需要與地方接軌，才能更加快速、全面地落實，給予產業、勞工最即時的支持。

李慧芝說，政府持續雙軌並進，在推進與美國交涉的同時，也會滾動式調整支持方案，照顧產業與民眾。

侯友宜 卓榮泰 川普 盧秀燕 行政院 關稅

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