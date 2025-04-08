產業協助方案專線開放 首日逾200通詢問電話

美國總統川普宣布對等關稅政策，衝擊世界各國產業貿易，行政院宣示經濟部開辦諮詢專線，據統計，開放首日總共進線424通，其中約5成4以上詢問對美關稅措施的支持方案，共計231通電話，詢問金融支持方案的電話則占其中3成6。

據統計，從昨日至今日下午2時為止，經濟部馬上辦服務中心服務專線共計進線424通，其中針對美國關稅措施共231通、中小微企業貸款87通、青創貸款58通、法律諮詢4通、債權債務協商14通、疫後振興貸款5通及資金周轉7通、卅人以下中小微企業數位人培補助18通。

根據經濟部進一步統計，針對美國關稅支持方案的詢問電話中，關切金融支持占最大宗達84通電話(占36%)，其次為關心如何提升產業競爭力有81通，其餘包括如何開拓多元市場、租稅優惠等項目，也有民眾詢問。

行政院秘書長龔明鑫今天在經濟部中小及新創企業署長李冠志陪同下視察馬上辦中心，李冠志說，半數來電民眾都關切美國關稅的影響，政府有哪些協助方案，另外半數詢問政府對於金融支持、財務還有資金周轉措施內容。龔明鑫強調，馬上辦服務中心，最高可提供90線進線，預計每日可處理1000通來電。同時另有智能客服提供廿四小時服務。

行政院今日公布各部會諮詢專線，其中工業六大面向諮詢專線：0800-056-476；農業三大面向諮詢專線：0800-528-989。行政院指出，政府推出九大面向、廿項措施，針對工業六大面向，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場及安定就業。針對農業則涵蓋金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向。