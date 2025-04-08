美國重關稅 台中豐原區鞋廠業擔心再受衝擊

美國重關稅衝擊，國內許多製造業也受影響，台中市豐原地區鞋廠業多年來已減少多家，業者擔心這次重關稅會再影響國內鞋業市場產銷，傳出有業者不排除放無薪假，但目前仍未定案。

台中市鞋類商業同業公會理事長吳烱彬表示，台中豐原在40多年前，從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，全盛時期約有數百家製鞋廠，後來關廠或外移東南亞國家，現在剩約40家業者。

吳烱彬表示，製鞋類屬勞力密集產業，最近幾年人力短缺、原物料成本上漲，現在又面對美國重關稅問題，業者預期性恐慌的心理，擔心傳產在國內很難看到前景。

他說，平均每家鞋廠1條生產線在正常營運下，每個月可生產3萬多雙鞋，若是大廠每個月約達百萬雙，如果課徵高關稅，可能預期銷量將減3成，重關稅也會連帶影響國內鞋業產銷，他希望政府能積極照顧中小型、微型和傳統產業。

台中潭雅神地區有傳產業者說，美國重關稅影響的工具機、製鞋、紡織等企業，可能因重關稅問題被抽單或是暫停生產，傳聞已有業者正評估如何因應，包括放無薪假，目前業者已放無薪假和重關稅還沒有關係。