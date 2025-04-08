快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

美國重關稅 台中豐原區鞋廠業擔心再受衝擊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原地區多年前從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，後來鞋廠關閉或外移，廠數已少。記者游振昇／攝影
台中市豐原地區多年前從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，後來鞋廠關閉或外移，廠數已少。記者游振昇／攝影

美國重關稅衝擊，國內許多製造業也受影響，台中市豐原地區鞋廠業多年來已減少多家，業者擔心這次重關稅會再影響國內鞋業市場產銷，傳出有業者不排除放無薪假，但目前仍未定案。

台中市鞋類商業同業公會理事長吳烱彬表示，台中豐原在40多年前，從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，全盛時期約有數百家製鞋廠，後來關廠或外移東南亞國家，現在剩約40家業者。

吳烱彬表示，製鞋類屬勞力密集產業，最近幾年人力短缺、原物料成本上漲，現在又面對美國重關稅問題，業者預期性恐慌的心理，擔心傳產在國內很難看到前景。

他說，平均每家鞋廠1條生產線在正常營運下，每個月可生產3萬多雙鞋，若是大廠每個月約達百萬雙，如果課徵高關稅，可能預期銷量將減3成，重關稅也會連帶影響國內鞋業產銷，他希望政府能積極照顧中小型、微型和傳統產業。

台中潭雅神地區有傳產業者說，美國重關稅影響的工具機、製鞋、紡織等企業，可能因重關稅問題被抽單或是暫停生產，傳聞已有業者正評估如何因應，包括放無薪假，目前業者已放無薪假和重關稅還沒有關係。

豐原區立委、立法院副院長江啟臣表示，台灣股市重創反映經濟危機，他呼籲政府積極應對，對內先掌握受影響產業，對外再與美方協商，他也呼籲各界團結一致面對關稅危機。

台中市豐原地區多年前從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，後來鞋廠關閉或外移，廠數已少。記者游振昇／攝影
台中市豐原地區多年前從事鞋類製作、加工的人數占全豐原2成，後來鞋廠關閉或外移，廠數已少。記者游振昇／攝影

川普 關稅

延伸閱讀

為哥抱屈？傳馬斯克遭關稅波及「遊說川普失敗」 弟不忍開轟

灌水4倍！川普關稅公式引用他參與的研究 經濟學者看呆：大錯特錯

影／美國課徵關稅 岡山螺絲業憂受衝擊

川普關稅重創 陸祭反制措施…專家拋3應對原則：爭取主動權

相關新聞

柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告

美國總統川普宣布對台灣課徵重稅，行政院長卓榮泰允諾赴立法院進行專案報告。立法院長韓國瑜今天下午為此召開朝野協商，會中民進...

美國對台32%關稅怎談判？ 張善政嘆：最好籌碼已用掉

美國對台將課徵32%關稅，造成股市動盪，各產業人心惶惶。桃園市長張善正今赴議會施政報告，不分黨派議員都關心此問題，他預估...

川普關稅重拳 呂秀蓮提「五點建議」：蔡英文赴美談判

美國對等關稅襲台，前副總統呂秀蓮今天在臉書提出五項建言，包括請前總統蔡英文領銜赴美談判、內閣應適度改組等。

川普關稅衝擊！中部8縣市首長急視訊 7聲明「避免犧牲弱勢產業」

美國祭出對等關稅，對台灣課徵32%關稅，嚴重衝擊我國企業。中部8縣市首長昨晚緊急以視訊召開「中台灣區域治理平台首長會議」...

勞動部啟動僱用安定措施 受衝擊產業可提案納入

因應美國總統川普對等關稅政策，勞動部祭出4大措施包含僱用安定措施穩定勞工就業，勞動部今天說，將主動聯繫各主管機關，若認為...

美國重關稅 台中豐原區鞋廠業擔心再受衝擊

美國重關稅衝擊，國內許多製造業也受影響，台中市豐原地區鞋廠業多年來已減少多家，業者擔心這次重關稅會再影響國內鞋業市場產銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。