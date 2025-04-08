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勞動部啟動僱用安定措施 受衝擊產業可提案納入

中央社／ 台北8日電
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照

因應美國總統川普對等關稅政策，勞動部祭出4大措施包含僱用安定措施穩定勞工就業，勞動部今天說，將主動聯繫各主管機關，若認為產業受衝擊大，都可以提案納入適用。

川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，施行後除了產業可能受影響外，也可能導致就業市場波動，影響勞工就業，勞動部為穩定勞工就業、青年求職祭出4大措施要安定勞工就業。

其中，為了降低在職勞工被解僱、失業風險，勞動部現在有僱用安定措施，能提供減班休息的勞工薪資差額補貼、最長12個月。

根據現行規定，目前僅有三個行業因為警戒達指標、經僱用安定計畫諮詢會同意可以適用僱用安定措施，包含「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷表示，僱用安定計畫將視美國關稅政策影響情形滾動檢討，未來若產業受衝擊，勞動部會主動觀測警戒值並提案到僱用安定計畫諮詢會討論。

黃巧婷說，因應關稅影響，勞動部也會啟動跨部會聯繫機制，主動找其他主管機關討論、說明目前勞動部有僱用安定措施制度、內容，若認為產業有受衝擊都可以提案討論。

另外，勞動部現行也有安穩僱用獎助，雇主如果聘僱失業勞工將核發僱用獎助，黃巧婷說，相關計畫因應關稅都會滾動式檢討，檢討方向可能為加碼獎勵金、放寬資格等。

勞動部 川普 薪資 關稅 雇主

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