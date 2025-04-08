美對等關稅衝擊 台聯籲各界慎防疑美論陰謀

美國宣布對台課徵對等關稅32%，引發討論。台灣團結聯盟今天發表聲明指出，呼籲政府與各界理性面對、積極因應，同時警惕國內出現以「疑美論」為手段，圖謀經濟上親中的政治陰謀。

針對美國宣布對台課徵對等關稅32%，台聯黨主席周倪安今天指出，由於歷史與地緣因素，台灣與中國之間有著密切經貿往來，在國際貿易體系中自然受到美方關切。台灣面對中國應持戒急用忍的原則，當前須審慎檢視海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等架構是否成為中國藉台洗產地、規避關稅的工具，從而使台灣成為被懷疑的對象。

對於總統賴清德提出以「零關稅」做為與美國進行新一輪談判的出發點，台聯表示肯定，也認為這是理性回應變局的第一步。進一步而言，政府應考慮針對美方關切項目，調整如汽車關稅等產業結構，以創造雙贏局面。

針對政府提出的「五大因應」策略，台聯表示支持，也認為在科技轉型與數位升級的進程中，協助產業導入智慧工廠、AI管理等措施是正確方向。全民應警覺並理性分析國際現勢，堅定守護台灣的經濟自主與國家利益。

此外，台聯指出，國民黨在關鍵時刻以暫停罷免案做為談判籌碼，試圖換取政治利益，這是罔顧全民權益的行為。

周倪安強調，近期國民黨以「疑美論」為名，實則意圖引導台灣經濟向中國傾斜，這是極其危險的路線。