關稅重擊千萬汽機車零件恐成庫存 業者考慮租售廠房換資金

美國提高關稅，台灣傳統產業倍感壓力。新竹市代理市長邱臣遠曾是越南台商，他指出，香山工業區尚有傳統製造業，建議可從利息補貼及稅制減免著手。新竹縣也有產業受到關稅波及，近3千萬汽機車零件恐淪為庫存；也有業者開始思考要租售廠房換資金。

新竹縣工業會總幹事曾昭維指出，竹縣一家出口美國的汽機車零件廠，受對等關稅影響，加上美國現也一片混亂、關稅規範尚不明確，前天突接獲美方客戶通知暫停出貨，由於該筆訂單價值約2千至3千萬元，業者憂心成品淪為庫存，半成品也被迫停工，目前只能暫停作業，等待美方客戶通知再進行。

位在桃竹苗科技廊帶、以工具機零件、散熱組件為主力的上櫃公司總經理直言，此波關稅衝擊是產業前所未有的難題，由於政策充滿不確定性，現階段「一動不如一靜」，如曾經熱門的選項越南，如今也被列入美國懲罰性關稅排名第二，「現在去哪裡都不一定是對的。」

「台灣傳統產業過去是逐水草而居，哪裡人工便宜、關稅低就往哪裡走，但這次是無差別處罰，哪裡都沒差，大家都一樣慘。」該總經理表示，目前企業應對策略以「資產活化」與「保留現金」為原則，也就是開始思考出售、出租活化利用土地和廠房，預測不動產未來漲價空間有限，資本支出也應趨於保守，「現金為王才是重點。」

該總經理也提到，觀察近期台股走勢與資金動能，台幣未來有貶值趨勢，「股票跌、人家就把錢往外抽，台幣就會貶值，企業應該多保留一些美金資產。」他也強調，當前情勢不宜貿然推動新投資或計畫，應再觀察美國內部動態，美國的通膨問題若無法解決，川普政府也不一定能撐得久，大家還是先觀望再說。