關稅衝擊全台產業 盧秀燕：不排除串聯全國各縣市政府

美國總統川普宣布提高對台課徵關稅到32%，衝擊全台產業。新北市長侯友宜今天與台中市長盧秀燕會面，2人特別談及關稅衝擊，侯表示，目前粗估關稅壓力將讓新北市的出口總額損失55.25億美金，盧說，各縣市產業與規模不同，但都受到衝擊，不排除串聯各地方政府交流合作。

侯友宜今天率新北市府團隊赴台中拜訪盧市府團隊。盧秀燕表示，她去年訪新北市，侯就承諾要找時間回訪，如今說到做到；市政交流的主題原本安排市新北市美術館及台中國民暨兒童運動中心，但近期美國提高關稅衝擊台灣產業，2人也有交流討論。

盧秀燕表示，新北與台中是前二大城市，加起來約700萬人，工商製造業特別多，新北的傳產約2萬家，台中1萬8000家，受到的衝擊與影響也大；她昨天參加中部8縣市首長會議，侯友宜也和北北基桃4縣市開會，未來不排除擴大，雖然產業與城市規模不同，大家都會面對衝擊，可以根據各自城市的特色互相取經、聯合發聲。

侯友宜說，新北是產業重鎮，登記的營利廠商有26萬家，其中2萬家是傳產，受到影響很大。新北市府統計去年出口到美國的貿易總額，約200億美金，粗估若受到關稅衝擊，將損失55.25億美金（約1824億新台幣）；影響最大的11類別，包含電子零組件、資通訊、金屬機械與塑橡膠，初估有5162家企業直接受到影響，整個產業鏈受到的衝擊約4100億台幣。