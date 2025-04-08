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柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告
美國總統川普宣布對台灣課徵重稅，行政院長卓榮泰允諾赴立法院進行專案報告。立法院長韓國瑜今天下午為此召開朝野協商，會中民進黨團總召柯建銘一度冗長發言引發全場不耐，最後朝野達成共識，本周五上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午卓榮泰針對關稅進行專案報告並備詢。
韓國瑜今天下午召開朝野協商，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨黨團總召黃國昌都紛紛強調，美國對台課徵重稅對台灣衝擊相當大，希望盡快讓卓榮泰赴立法院進行專案報告。
柯建銘祭出冗長發言連講近1小時指，現在全球股災，當然要趕快安排卓榮泰來報告，但不解國民黨為何幫中國消滅台灣？更指他在立法院32年，最懂議事程序，立法院長要調和鼎鼐等，令全場不耐，黃國昌一度打哈欠後離開。
韓國瑜不斷制止柯建銘說，「柯總召、拜託一下，你同不同意卓榮泰專案報告？」柯建銘還一度暴氣指「韓院長你不要插嘴」，一旁國民黨團書記長王鴻薇立刻回嗆「請尊重主席！」韓國瑜無奈宣布先休息。
韓國瑜宣布休息約10分鐘後，回到協商現場，柯建銘又繼續冗長發言，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷痛批，「你在浪費全台灣人的時間」。國民黨團首席副書記長羅智強也大罵，卓榮泰都願意來專案報告了，「是柯建銘在癱瘓卓榮泰」。
最後朝野協商達成共識，韓國瑜宣布協商結論為，各黨團同意4月11日上午處理警察人員人事條例覆議案，覆議案處理完畢後再進行行政院長專案報告。另外，4月11日下午邀請行政院長卓榮泰與相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢，質詢人數為國民黨團推派5人、民進黨團推派5人、民眾黨團推派1人；4月15日則繼續進行政黨質詢。
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