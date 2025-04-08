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美對等關稅風暴來襲 侯友宜初估新北一年損失55.25億美金

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜昨下午主持新北市產業發展諮詢委員會，討論美國關稅政策影響新北企業的影響。聯合報系資料照
新北市長侯友宜昨下午主持新北市產業發展諮詢委員會，討論美國關稅政策影響新北企業的影響。聯合報系資料照

美國對等關稅風暴來襲，衝擊台灣進出口製造業、外銷農產品。新北市長侯友宜今天說，新北初估一年損失約55.25億美金，侯坦言「這是最大的壓力。」此外，新北有11類產業受影響，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠產業，直接影響5162家企業，受影響的總銷售額4100億。

侯友宜今與台中市府交流，會後提及新北市2024年對美出口總額約200億美元，因對等關稅影響下，初步估算新北出口及連帶影響一年約損失55.25億美金，侯坦言「這是最大的壓力。」而新北市受影響產業有11類別，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠等，至少5162家企業直接受影響，衝擊總銷售額約4100億，市府會做好因應。

侯友宜說，中央在這次關稅損失補助880億，當然能越多越好，但業者也認為880億補助還有一段距離，希望中央多補助外，也調降稅賦；至於地方稅，因為這次對等關稅相當於天災事變，會延期最長一年或分期36個月免計利息，來支持新北市的產業，信用貸款也會降低利息一起共度難關。

而農漁特產部分，新北茶葉以內銷市場為主，新北茶農及業者指出，外銷美國的茶產品多為小量。過往關稅由出口代理商及消費端吸收，美國關稅提升預估將造成消費價格提升，恐影響訂購量；現行外銷的紅茶及球形烏龍茶，也可能隨外銷成本及售價上漲，導致外銷市場需求減弱，改轉內銷市場。

另外，新北農業局指出，漁船主要從事沿近海漁業，主要經濟魚種為花腹鯖、白帶魚、鰺科、鎖管及甲殼類(螃蟹)等，總漁獲量約4萬3266公噸，總產值為35億8832萬元，另養殖漁業以貢寮區九孔、鮑魚為大宗，年產量約197公噸。新北5區漁會表示，漁獲皆以內銷市場為主，美國進口關稅調整，對整體漁獲銷售影響不大。

新北市長侯友宜昨下午主持新北市產業發展諮詢委員會，討論美國關稅政策影響新北企業的影響。本報資料照
新北市長侯友宜昨下午主持新北市產業發展諮詢委員會，討論美國關稅政策影響新北企業的影響。本報資料照

侯友宜 川普 美金 關稅

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