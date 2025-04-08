美國關稅衝擊 侯友宜宣布產業稅捐可延期

新北市長侯友宜今宣布，為因應美國對等關稅政策對產業帶來衝擊所造成影響，受影響產業如不能於法定期間內繳清稅捐者，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

新北市稅捐處說明，依稅捐稽徵法第26條第1項規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由，不能如期繳清稅捐者，得向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。另依納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法，延期或分期繳納得擇一選擇，申請延期最長1年；或分期最多36個月。

稅捐處表示，延期或分期申請稅捐未達20萬元可延期1至2個月或分2至3期。20萬元以上未達100萬元可延期1至3個月或分2至6期。100萬元以上未達500萬元可延期1至6個月或分2至12期。

另外稅捐在500萬元以上未達1000萬元，可延期1至12個月或分2至24期。稅捐在1000萬元以上可延期1至12個月或分2至36期。

稅捐處表示，分期繳納應納稅捐每期金額不得低於依稅捐稽徵法第25條之1規定免徵限額，民眾可於稅款規定繳納期間內，檢附相關證明文件及申請書向稅捐處提出申請。