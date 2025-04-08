快訊

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

川普關稅衝擊 民進黨喊話國民黨：應少一點政治算計

中央社／ 台北8日電
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照
民進黨發言人吳崢。聯合報系資料照

民進黨發言人吳崢今天表示，面對突如其來的關稅挑戰，中央與地方、執政與在野應當齊心協力，而不是各自為政，甚至彼此唱反調。建議國民黨少一點政治算計，多一分理性協作，中央政府挺身而出，就是為了守住台灣的經濟命脈。

吳崢今天透過臉書發文呼籲，「支持政府，就是支持產業，就是支持台灣」。

吳崢表示，面對美國對等關稅，總統賴清德第一時間指示政府全力因應，積極爭取台美雙方邁向零關稅。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）也已證實接到台灣政府的聯繫。

吳崢說明，此刻，國人都期待政府為台灣經濟爭取最有利條件，行政院長卓榮泰也已主動拜會朝野黨團，尋求跨黨派共同支持，展現高度的責任與誠意。遺憾的是，當政府全力應對，國民黨部分政治人物似乎卻將此視為政治操作的機會。

吳崢指出，一方面，國民黨人士如中廣前董事長趙少康、立委許宇甄等人頻頻要求政府「對美報復」，但國際經驗早已證明此路不通，隔壁中國就是最好例子。在中國對美祭出報復關稅後，反而遭到川普政府進一步加碼至高達104%的關稅壁壘。難道國民黨希望台灣重蹈的覆轍，不顧全局、一味喊打喊殺，既不負責任，也毫無戰略視野，這樣的政治意見，無法讓人信服是為了台灣產業與人民利益著想。

吳崢提到，另一方面，藍營縣市首長如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人紛紛高調召開「跨縣市聯防會議」，聲稱因應關稅衝擊，但當中內容存在諸多隱患，令人憂心。

吳崢談及，侯友宜表示要「防止業者哄抬物價」，但這一波是美國針對出口品課徵關稅，並非台灣進口物資短缺，怎會導致囤貨漲價，真正的挑戰反而是他國商品趁亂低價傾銷至台灣市場，這才是政府正在關注與防範的。侯友宜這樣的誤判，只會混淆視聽，徒增社會恐慌。

吳崢強調，也有藍營提出的主張，其實中央早已在做。例如盧秀燕呼籲政府「勿抽銀根」，但行政院早在第一時間就推出新台幣880億元企業支持方案，涵蓋貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠、中小企業加碼融資等政策工具，正是為了維持市場流動性、挺產業、穩就業。

吳崢 國民黨 川普 民進黨 關稅

延伸閱讀

影／侯友宜、盧秀燕下午會談 中午先在林皇宮餐敘

盧秀燕、侯友宜市政交流前先餐敘 窗簾全拉上閉門密談引聯想

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭大家應該要團結

觀察站／後侯友宜時代勤於城際交流 擴大友誼圈為哪樁？

相關新聞

柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告

美國總統川普宣布對台灣課徵重稅，行政院長卓榮泰允諾赴立法院進行專案報告。立法院長韓國瑜今天下午為此召開朝野協商，會中民進...

美國對台32%關稅怎談判？ 張善政嘆：最好籌碼已用掉

美國對台將課徵32%關稅，造成股市動盪，各產業人心惶惶。桃園市長張善正今赴議會施政報告，不分黨派議員都關心此問題，他預估...

川普關稅重拳 呂秀蓮提「五點建議」：蔡英文赴美談判

美國對等關稅襲台，前副總統呂秀蓮今天在臉書提出五項建言，包括請前總統蔡英文領銜赴美談判、內閣應適度改組等。

川普關稅衝擊！中部8縣市首長急視訊 7聲明「避免犧牲弱勢產業」

美國祭出對等關稅，對台灣課徵32%關稅，嚴重衝擊我國企業。中部8縣市首長昨晚緊急以視訊召開「中台灣區域治理平台首長會議」...

關稅重擊千萬汽機車零件恐成庫存 業者考慮租售廠房換資金

美國提高關稅，台灣傳統產業倍感壓力。新竹市代理市長邱臣遠曾是越南台商，他指出，香山工業區尚有傳統製造業，建議可從利息補貼...

關稅衝擊全台產業 盧秀燕：不排除串聯全國各縣市政府

美國總統川普宣布提高對台課徵關稅到32%，衝擊全台產業。新北市長侯友宜今天與台中市長盧秀燕會面，2人特別談及關稅衝擊，侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。