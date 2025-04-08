川普關稅衝擊 民進黨喊話國民黨：應少一點政治算計

民進黨發言人吳崢今天表示，面對突如其來的關稅挑戰，中央與地方、執政與在野應當齊心協力，而不是各自為政，甚至彼此唱反調。建議國民黨少一點政治算計，多一分理性協作，中央政府挺身而出，就是為了守住台灣的經濟命脈。

吳崢今天透過臉書發文呼籲，「支持政府，就是支持產業，就是支持台灣」。

吳崢表示，面對美國對等關稅，總統賴清德第一時間指示政府全力因應，積極爭取台美雙方邁向零關稅。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）也已證實接到台灣政府的聯繫。

吳崢說明，此刻，國人都期待政府為台灣經濟爭取最有利條件，行政院長卓榮泰也已主動拜會朝野黨團，尋求跨黨派共同支持，展現高度的責任與誠意。遺憾的是，當政府全力應對，國民黨部分政治人物似乎卻將此視為政治操作的機會。

吳崢指出，一方面，國民黨人士如中廣前董事長趙少康、立委許宇甄等人頻頻要求政府「對美報復」，但國際經驗早已證明此路不通，隔壁中國就是最好例子。在中國對美祭出報復關稅後，反而遭到川普政府進一步加碼至高達104%的關稅壁壘。難道國民黨希望台灣重蹈的覆轍，不顧全局、一味喊打喊殺，既不負責任，也毫無戰略視野，這樣的政治意見，無法讓人信服是為了台灣產業與人民利益著想。

吳崢提到，另一方面，藍營縣市首長如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人紛紛高調召開「跨縣市聯防會議」，聲稱因應關稅衝擊，但當中內容存在諸多隱患，令人憂心。

吳崢談及，侯友宜表示要「防止業者哄抬物價」，但這一波是美國針對出口品課徵關稅，並非台灣進口物資短缺，怎會導致囤貨漲價，真正的挑戰反而是他國商品趁亂低價傾銷至台灣市場，這才是政府正在關注與防範的。侯友宜這樣的誤判，只會混淆視聽，徒增社會恐慌。

吳崢強調，也有藍營提出的主張，其實中央早已在做。例如盧秀燕呼籲政府「勿抽銀根」，但行政院早在第一時間就推出新台幣880億元企業支持方案，涵蓋貿易融資利息減碼、外銷貸款優惠、中小企業加碼融資等政策工具，正是為了維持市場流動性、挺產業、穩就業。