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因應美國關稅政策 屏東縣長周春米：啟動四大應變、四項補助

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
美國總統宣布對台課徵32％「對等關稅」，衝擊屏東產業，屏東縣長周春米說，屏東受影響部分蝴蝶蘭最大中，蝴蝶蘭出口占台灣五成，大部分銷往美國，一切都還在談判當中，守護阿大家權益。記者劉星君／攝影
美國總統宣布對台課徵32％「對等關稅」，衝擊屏東產業，屏東縣長周春米說，屏東受影響部分蝴蝶蘭最大中，蝴蝶蘭出口占台灣五成，大部分銷往美國，一切都還在談判當中，守護阿大家權益。記者劉星君／攝影

美國總統宣布對台課徵32％「對等關稅」，衝擊屏東產業，屏東縣長周春米說，屏東受影響部分蝴蝶蘭最大宗，蝴蝶蘭出口占台灣五成，大部分銷往美國，一切都還在談判當中，守護大家權益。屏東縣府啟動四大因應措施、四項補助。

周春米今說，縣府盤點，屏東受到影響是蝴蝶蘭，蝴蝶蘭屏東出口占台灣百分之五十，大部分銷往美國。另外鱸魚約百分之十，縣府有相關措施，希望能跟中央的措施對接，提供產業更好的助力。

周春米說，「一切都還在談判當中」，最好的處理方式，還是要大家坐下來好好的談、具體的談，希望在這次關稅貿易戰爭中，能確保台灣產業、屏東產業，後續相關輸出、出口能順利，也急不來，慢慢的談，把我們的優勢，能夠做的地方，跟美國做最好溝通，希望能有完美的結果。

周春米說，縣府後續跟業者緊鑼密鼓聯繫，透過談判，守護業者權利，針對相關產業，在相關貸款，也會連結中央政策，縣府也出一點力氣，希望能轉型，傳統產業透轉型，度過這次危機就是轉機，希望大家能通過關稅貿易考驗。

周春米說，會跟相關業者充分聽取意見，朝他們希望方向談判，守護大家權益。

縣府也指出，啟動四大因應、四項補助。

四大因應

1、產業訪視與建言蒐集：持續深入產銷班、工會與事業單位，了解產業實況，聽取第一線意見。

2、對接中央部會：協助地方產業銜接880億元支援方案，落實便捷申辦與專案處理。

3、擴大市場、提升韌性：協助農產業者開拓新興市場，提升產品識別度與品牌價值。

4、積極媒合製造業拓展多元海外通路。

四項補助

1、中小微企業貸款 額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月。

2 、研發轉型補助，每案加碼上限250萬元。

3、爭取海外訂單補助，每案加碼上限250萬元。

4，補助外銷，蝴蝶蘭業者每公斤10元，強化蝴蝶蘭、冷凍鱸魚國內外行銷。

縣府表示，提供相關行政協助，引進中央資源，採專案方式從簡、從速、從寬辦理，支持企業與農漁民，守護產業，穩定民心。

川普 關稅

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