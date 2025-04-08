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川普重稅衝擊…民進黨團杯葛立院 漢子、燕子齊發聲

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新北市長侯友宜（左）赴台中拜訪台中市長盧秀燕（右），提及今天上午民進黨團杯葛立院開會，2人都希望朝野團結合作，盡早開會，解決經濟困境。記者陳敬丰／攝影
新北市長侯友宜（左）赴台中拜訪台中市長盧秀燕（右），提及今天上午民進黨團杯葛立院開會，2人都希望朝野團結合作，盡早開會，解決經濟困境。記者陳敬丰／攝影

民進黨立法院黨團今天上午鎖住議場後門，占領主席台，杯葛開會，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都無法進入議場。新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕今天會面，針對立院空轉，2人均呼籲，朝野應團結合作盡早開會，通過補助款或相關法令，共同解決經濟困境。

侯友宜今天率新北市府團隊到台中，與盧秀燕和台中市府團隊交流市政，除了原本安排的美術館與運動館，也不可避免的談及美國宣布提高關稅對台灣產業造成的衝擊，以及後續該如何因應。

媒體詢問，民進黨立院黨團今早杯葛會議，造成立院空轉，2名市長如何看待？盧秀燕嘆，當然希望盡量早點開會，她與侯友宜都希望行政院承諾的880億元補助款早點通過，甚至880億元不夠還可以再討論，讓產業安心。

盧秀燕表示，新北與台中做為全台第一大城市與第二大城市，要協助中央穩定財經情勢，這點不分朝野，也不分中央與地方；立院若不開會，無法通過各種預算，甚至部分法案可能得因應美國提高關稅而修正，這都須要在立院通過，她的態度就是希望盡快開會。

侯友宜語氣凝重地說，國家現在面對這麼大的經濟衝擊，須要的是團結力量，立院不分朝野，積極協助產業界，補助或特別預算都是可能的方向，以及相關法令、稅制、勞動法規，乃至業者最關心的能源問題，都應好好想想、一併解決；立法院真的要團結起來，共同解決經濟困境。

侯友宜 川普 盧秀燕 立法院 關稅

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