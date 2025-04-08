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美國對台32%關稅怎談判？ 張善政嘆：最好籌碼已用掉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政。聯合報系資料照
桃園市長張善政。聯合報系資料照

美國對台將課徵32%關稅，造成股市動盪，各產業人心惶惶。桃園市長張善正今赴議會施政報告，不分黨派議員都關心此問題，他預估桃園製造業大概有6成會受影響，搖頭嘆最好的談判籌碼已經用掉，不過市府已成立應變小組與產業密切聯繫，掌握影響狀況，後續還會有具體措施。

針對關稅問題，張善政近日不斷強調「緊急紓困」、「智慧轉型」、「產業鏈重組」與「搶占全球技術前沿」重要性，日前也公開喊話，不分黨派議員關心市府下一步，但話題也意外引發論戰。

民進黨議員許家睿和李宗豪都質疑市府10日才要與地方業者座談，但9日就要與北北基開會商討問題解方，「地方遇到什麼問題都還不清楚，如何開會討論」；同黨議員余信憲、黃瓊慧、陳雅倫和林志強等人則質疑張善政建言是政治宣示，看不出具體要做什麼事情。議員黃崇真則關心談判結果恐對台灣保護產業不利，例如農業恐面臨國外傾銷。

國民黨議員黃敬平指張善政4大對策已經寫出來了，怎麼會只是口號，並說「張善政又不是在包潤餅、想著潤餅要包什麼料」，暗酸副總統蕭美琴；同黨議員舒翠玲反擊綠營質疑的點都打在中央政府的臉上，同黨議員詹江村更指民進黨秘書長林右昌今天還到議會跟綠營議員、地方黨部主委開會討論大罷免。

張善政答詢時提到，桃園製造業超過1萬家，估計大概會有6成受到影響，但這是全國都會遇到的問題；至於台灣現在還有什麼籌碼能和美國談判，張善政搖頭說最好的籌碼是台積電半導體，但這個籌碼在第一時間已經花掉了，接下來恐不容易談。

經發局長張誠表示，美國這次關稅對桃園影響最大的是顯示卡與伺服器產業，這兩個產業輸出美國超過7成，但影響程度還在統計。

另外，有議員建議市府運用第二預備金協助受衝擊產業，張善政指第二預備金對產業來說是「杯水車薪」，他甚至覺得中央因應關稅衝擊編列880億元都不夠，但他相信中央會提撥880億元部分比例做紓困，也強調市府接下來也一定相關政策向下執行。

桃園市長張善政今赴議會施政報告，美國對台課徵32%關稅衝擊產業成眾多議員關注焦點。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今赴議會施政報告，美國對台課徵32%關稅衝擊產業成眾多議員關注焦點。記者陳俊智／攝影

半導體 台積電 川普 張善政 關稅

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