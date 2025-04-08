面對美課高關稅 手工具業籲：擴大880億支持方案比照疫情時速審
面對美國對台課徵32%的對等關稅，台灣手工具工業同業公會理事賴亮孜今呼籲，希望政府應擴大880億元支持方案的規模，而且比照新冠疫情時簡化程序、放寬審核，而且政府應盡速與美談判，談出一個具競爭力的關稅。
賴亮孜是在立委何欣純去了解產業心聲時，做以上表示。何欣純說，她「要把產業的建議，持續帶回決策現場」。
賴亮孜說，這次美方對等關稅的衝擊並非針對單一產業，因此880億元支持方案的規模可能不夠大，但這也牽涉產業需求和政府能力，至於該擴大到哪裡，要請政府進一步評估。
另則是，給產業支持速度要快，免得程序跑完了，工廠也倒了。因此，同業們都希望政府要簡化程序、放寬審核，比照新冠疫情時的作法，動作要快。
他說，業者不是要政府能談出多好的關稅，而是要談出一個具競爭力的關稅。否則，若是關稅雖降，但是仍比韓、日為高，那競爭力一樣不如韓、日，產業一樣處於困境中。
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