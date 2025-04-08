川普關稅重拳 呂秀蓮提「五點建議」：蔡英文赴美談判

面對美國總統川普祭出關稅大刀，中國大陸宣布對美加徵34%關稅反制，帶頭向川普施以報復，川普進而揚言要對中國再額外課徵50%關稅，並訂下4月8日撤回的最後期限。對於川普的威脅，中國大陸商務部的反應是，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。全球兩大經濟體狠話放盡，互掐脖子，完全沒有退讓的味道。

2025-04-08 13:38