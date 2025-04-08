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川普關稅重拳 呂秀蓮提「五點建議」：蔡英文赴美談判

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照

美國對等關稅襲台，前副總統呂秀蓮今天在臉書提出五項建言，包括請前總統蔡英文領銜赴美談判、內閣應適度改組等。

呂秀蓮指出，一、台灣要自我肯定，不要自貶身價，委曲求全。二、徹底全面檢討外交政策與實質效益。特別針對美、日、韓與歐盟並調整駐外人事。三、請前總統蔡英文領銜赴美談判。四、內閣應適度改組。五、做好朝野和解，回復立法院依憲理性運作。

民進黨也在官方臉書表示，政府已有五大因應策略。一、爭取改善台美對等關稅，從零關稅開始談起。二、提出產業支持計劃。三、提出中長期經濟發展計劃。四、台灣加一，台灣加美國的新布局。五、開啟產業傾聽之旅。

民進黨表示，這不是台灣第一次遇到國際變局，從亞洲金融風暴、全球金融海嘯到疫情衝擊，台灣人一次次撐過來，現在，大家也會一起走過，政府和民間攜手合作，期望立法院不分朝野都能支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

呂秀蓮 川普 民進黨 蔡英文 關稅

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