川普關稅衝擊！中部8縣市首長急視訊 7聲明「避免犧牲弱勢產業」

美國祭出對等關稅，對台灣課徵32%關稅，嚴重衝擊我國企業。中部8縣市首長昨晚緊急以視訊召開「中台灣區域治理平台首長會議」，今發表7項聯合聲明；南投縣長許淑華更呼籲中央，在對外交涉談判關稅時應避免犧牲農業等弱勢產業。

為強化台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、新竹縣市等同一個區域8縣市在空氣、交通、環保、經濟、教育文化等面向合作，暢通橫向溝通及資源共享，2023年擴大成立「中台灣區域治理平台」，並每年輪流主辦會議。

而為因應美國宣布調高台灣關稅，對台灣企業及經濟市場造成衝擊，中部8縣市首長昨晚9時緊急以視訊召開「中台灣區域治理平台首長會議」交流意見，南投縣長許淑華今也在臉書發表，達成共識的7項聯合聲明。

一、建議行政院及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。 二、呼籲公股行庫不要抽銀根，讓產業安心。 三、支持行政院880億元協助方案，呼籲立法院不分黨派盡速通過，也希望中央盡快公布相關細節，公平分配運用。 四、八縣市將聯手擴大美國以外的市場，透過公協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展。 五、呼籲政府保有美國市場、爭取美國降低關稅外，能責成外交經貿系統，重新審視其他國家關稅障礙的問題。 六、八縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網，避免風暴擴大成為社會問題。 七、呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

許淑華表示，南投雖以農業及觀光產業為主，所受衝擊不若中部其他工業大縣嚴重，但初估縣內傳統產業仍有約4分之1受影響，9日她將邀集縣內業者會商對策，屆時將收集業者遭遇困境及需求，提供中央作為檢討與因應的措施。

許淑華也擔心關稅戰將衝擊農業，她說，賴總統提及可能會增加對美農業採購，是否衝擊我國農特產品尚待觀察，並視台美協商結果再評估，縣府將及早評估因應，但仍要呼籲中央在對外交涉談判關稅要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。