川普關稅牌難招架 產業急評估赴美設廠可能性

美國總統川普對各國課徵高關稅，台灣也被課32%關稅，廠商普遍思考是否去美國設廠才是根本之計。許多廠商都正重新評估和審視產線，並打算即使是把一部分產線先移往，再逐漸增加並達到符合美國要求的美國生產成份，做到「Made in USA」以避開高關稅，也才是生存之道。

台中產業園區（台中工業區）一家廠商說，他們2016年就在美國設有公司，但一直只是就近接單，沒有廠房。如今為了對等關稅，公司已開會評估，如何調整，是否要增建廠房，把一部分的生產挪到美國製造，以增加「美國成分」。

另以航太大廠漢翔為例，他們慶幸去年已在美國亞利桑那州設了上千坪廠房，未來可以直接接美國波音、GE等航太產業的訂單，等於預先做了因應。尤其，美國的BAA（Buy America Act）法案，要求美國聯邦政府應擴大採購美國國內所生產產品、原料或所提供之服務，以改善美國在資通科技、能源、國防等關鍵性領域之供應鏈彈性，在美設廠也有助於美方購買。

產業界人士說，曾有人質疑，台積電赴美投資是否負擔得起增加的人力成本？但也別忘了，台積電是台灣智慧化生產做的最好的工廠，可以關燈生產。甚至只要在台灣透過網路遙控，就可做好美國的工廠管理。未來若有更多的機器人進入產線，在美國設廠可以進一步降低成本，成本考量不會是大問題。而台積電去了，它的眾多協力廠商自然必須跟進，如此一來，美國自然可以得到先進的半導體產業。

所以，跡象顯示，川普課徵對等關稅，最終的目的不僅是著眼於關稅，或弭平貿易逆差，而是利用關稅手段，讓各方思考，產業移到美國、到美國設廠才是一勞永逸的辦法，也就符合川普競選時那句「讓美國再偉大」的政見支票。

但話說回來，想去美國設廠也並不容易，一些自動化能力不足，又無力轉型的企業，移赴美國的可能性就很低。在美國的高關稅壓力下，除非不要美國市場，否則只有坐等美國政策改變一途，對企業的生存也更增添了不確定性。