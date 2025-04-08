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彰化織襪業接獲美國客戶要暫停出貨 籲政府吸收關稅差額

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／樂活襪之鄉博物館提供
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／樂活襪之鄉博物館提供

美國提高關稅，對彰化織襪產業影響也很大，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞說，已有美國客戶要他們4月先不要出貨，業界希望未來政府能補助關稅差額，讓他們的訂單不至於斷掉，才能繼續照顧員工，否則訂單若掉了，未來連員工都保不住。

彰化縣社頭鄉、田中鎮有織襪故鄉美名，早期業界不少是幫美國NIKE、愛迪達等知名名牌做代工，但後來訂單被中國、越南等地搶走後，部分業者轉型做內銷，而做外銷的織襪業者也經營的很辛苦。

黃翠霞說，他們的織襪多是銷往美國，有的品項原本進口關稅是16%，若再加上此次32%對等關稅，等於是高達48%的關稅，已有美國客戶要他們先停4月的訂單，先不要出貨，也希望他們自行吸收關稅。

台灣織襪工業同業公會會員約90家，若加上沒入會的小型業者有逾百家，年產值約32 億台幣，銷美比例約54%，原本產品依品項不同課徵4.6到18%進口關稅，若再加上此次提高的對等關稅，最高關稅將達50%。

黃翠霞說，政府還在跟川普政府協商降低關稅，目前細節都還沒確定，「他們很難預料明天會發生什麼事？」，業界面臨高關稅的衝擊很大，會員向她反映，希望政府能吸收關稅差額，讓業界不至於掉外銷美國的訂單，也能讓台灣和美國維持外交友好。

「如果織襪業者倒了，倒楣的將是員工，而員工失業，也會影響消費力」黃翠霞說，不論政府祭出怎樣的紓困方案，都希望不是行政程序一推的紙上空談，不能畫大餅，要真正把錢撥下來，不能讓業者「看得到，吃不到」，否則業界會撐得很痛苦，最後將是連鎖效應。

社頭鄉樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳說，他們早期是幫歐美NIKE、愛迪達等公司做代工，還在大陸設廠，約15年前從大陸撤廠返台，轉型為觀光工廠，新冠肺炎疫情前都還有接國外訂單，但疫情期間國外訂單幾乎沒了，景氣至今未完全復甦，但幸好他們已轉型以內銷為主的觀光工廠，否則這次「就很慘了」，業界現在都人心惶惶。

社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／記者林宛諭攝影
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／記者林宛諭攝影
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／樂活襪之鄉博物館提供
社頭鄉有織襪故鄉美名，業界不少是幫歐美NIKE、愛迪達等知名名牌做代工打出天下。資料照／樂活襪之鄉博物館提供

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