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關稅衝擊 林右昌盼桃市議員做民意窗口

中央社／ 桃園8日電

民進黨秘書長林右昌今天現身桃園市議會民進黨團辦公室與黨籍議員開會。市議會民進黨團總召李宗豪說，面對美國關稅衝擊，林右昌盼議員們做好民意窗口，回報產業需求。

民主進步黨秘書長林右昌今天上午現身桃園市議會，隨即進入民進黨團辦公室，黨籍議員幾乎全員到齊進行會議，閉門會約從10時40分開到11時20分許，隨後在黨團總召李宗豪、市議員們和工作人員陪同下從大門離開。

桃園市議會民進黨團總召李宗豪告訴媒體表示，美國關稅衝擊台灣經濟，桃園市是工業大城，勢必會有許多相關產業受到衝擊，中央、地方都有責任，必須合作與溝通。

李宗豪說，因為桃園市非民進黨執政縣市，林右昌特地與黨籍市議員開會討論，了解在地現況，同時希望議員們務必做好民意的窗口，隨時回報地方產業需求，讓地方業者聲音能夠如實傳達，中央政府會盡全力協助。

川普 關稅

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