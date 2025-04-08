中台治理平台8縣市線上會議 鍾東錦：較擔心汽車產業鏈

台中市長盧秀燕昨晚邀集中部8縣市首長針對美國關稅戰的衝擊，進行視訊會議，苗栗縣長鍾東錦強調，汽車關稅將波及整個產業鏈，進而產生勞工問題，他表態有條件方式支持中央880億元特別預算方案，呼籲中央合理分配預算，給予地方善意回應。

縣府指出，因應美國對台課徵32%對等關稅，縣長鍾東錦除了連假期間召開緊急應變會議聯繫桃竹竹3縣市首長，盼維護桃竹竹苗科技廊帶及整體產業發展，此外，昨晚並與中台灣其他7縣市首長召開線上會議研商對策。

鍾東錦在會中說明苗栗縣的狀況，目前苗栗以中小企業、汽車產業較多，其中汽車產業將受關稅衝擊最大。汽車、電動車的生產不只是一種行業，也涉及玻璃、鈑金、機械、金屬加工等一連串產業也會受波及，因此中央如降低汽車進口關稅，希望能與各汽車廠更仔細的評估。

鍾東錦也指出，長春是苗栗最大的化工廠，每年將聚乙烯醇出口到美國，金額約10多億元，如果調整關稅也將大受影響，如果汽車、化工等產品變少，勞工上班時間也會減少，營利低薪水也會降低，進而產生勞工問題並影響勞工權益。

中台灣區域治理平台發布8縣市七大聯合聲明，第一，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策；第二，政府一年內公股行庫不要抽銀根，讓產業安心；第三，8縣市共同支持行政院880億元協助方案，並公平分配運用，盼盡快公布相關細節；第四，8縣市聯手擴大美國以外的市場；第五，重新審視其他國家關稅障礙的問題；第六，攜手制定照顧勞工方案；第七，中央在對外交涉談判關稅，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

昨晚參加台中市長盧秀燕邀集進行的「中台灣區域治理平台」線上會議」包括新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠等8縣市首長討論美國關稅因應等相關議題。